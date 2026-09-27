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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

مروة السودانية
مروة السودانية
منار شعبان

بعد 12 عامًا من الانتظار.. تحقق حلم مروة بالأمومة، بعدما حملت أخيرًا في توأم، لتبدأ رحلة حمل مرت بشكل طبيعي ودون مضاعفات تُذكر.
 

حلم الأمومة يتحول إلى لحظات انتظار 

وصلت مروة إلى موعد الولادة، ودخلت المستشفى لإجراء عملية قيصرية، وهي تستعد لاستقبال طفليها بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وُلد طفلها الأول، واحتضنته مروة في لحظات حملت فرحة العمر، قبل أن تتغير الأمور بشكل مفاجئ أثناء ولادة الطفل الثاني. 

تدهور مفاجئ أثناء الولادة

وخلال استكمال عملية الولادة، تدهورت حالة مروة الصحية بصورة مفاجئة، بعدما أُصيبت بجلطات في الرئة والقلب.


 

وحاول الأطباء إنقاذ حياتها والتعامل مع الحالة الطارئة، إلا أن محاولات الإنعاش والعلاج لم تنجح، لتفارق مروة الحياة بعد دقائق من تحقيق حلمها بالأمومة.


 

رحيل الأم وترك توأمها


 

رحلت مروة تاركة خلفها توأمها وزوجها، في مأساة أنهت رحلة انتظار طويلة للأمومة، وزادت قسوة الفقد كونها كانت المعيلة الأساسية لأسرتها

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