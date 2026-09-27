هل الأمطار ستصل القاهرة؟ .. الأرصاد توضح

يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن سقوط أمطار في القاهرة الكبري، وذلك أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا عاجلاً تكشف فيه عن المناطق المتوقع فيها حدوث أمطار وهي مرسي مطروح والسلوم.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الأحد 27 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 34، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 34

​شمال الصعيد: العظمى 36، المحسوسة 38

​الوجه البحري: العظمى 33، المحسوسة 35

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، المحسوسة 34

​جنوب الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 41

​الظواهر الجوية الأحد 27 سبتمبر

​شبورة مائية: من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً: على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س: على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.