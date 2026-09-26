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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يلتقي كهنة "القاهرة الجديدة والعبور والشروق"

البابا تواضروس والآباء الكهنة
البابا تواضروس والآباء الكهنة
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الآباء كهنة قطاعات القاهرة الجديدة ومدينتي العبور والشروق، وزوجاتهم، في أول لقاء لقداسته مع هذه القطاعات مجتمعة.

وأجريت في بداية اللقاء جولة داخل مركز لوجوس تم خلالها زيارة المزارات  الكنسية الموجودة فيه والهدف من وجودها وتأثيرها علي نمو الكنيسة القبطية الارثوذكسية في كل العالم.

ثم ألقى قداسة البابا كلمة تأمل فيها في الآية " أَخْبِرْنِي يَا مَنْ تُحِبُّهُ نَفْسِي، أَيْنَ تَرْعَى، أَيْنَ تُرْبِضُ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ." (نش ١: ٧) وأجاب بعدها على أسئلة متعددة من الحضور تخص الخدمة في كنائسهم. ووزع قداسته في نهاية اللقاء الهدايا التذكارية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني كهنة الكنيسة

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