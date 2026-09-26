الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات على تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد، مؤكدًا سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، نقلًا عن مصدر عسكري، إن الطيران الحربي استهدف رتلًا للإمداد تابعًا للحوثيين في شارع الستين شمالي مدينة تعز، مشيرًا إلى أن الغارات حققت إصابات مباشرة.

وأضاف: كما استهدفت غارات أخرى تعزيزات حوثية في منطقة حنة بمديرية الوازعية غربي المحافظة.

وأضاف المصدر العسكري، أن الضربات شملت مواقع ومخازن للأسلحة والذخائر والصواريخ في مفرق ماوية ومفرق الذُّكرة شرقي تعز، إلى جانب تجمع للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان جنوبي المحافظة.

وبحسب الجيش اليمني، أسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة بشأن هذه الاتهامات.

وتشهد محافظة تعز خلال سبتمبر تصعيدًا ميدانيًا متزايدًا، مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، خلال الأيام الماضية، تنفيذ عمليات برية وغارات جوية ضد مواقع وتعزيزات حوثية في الوازعية ومناطق أخرى بالمحافظة.

وفي 18 سبتمبر، أعلن الجيش اليمني مقتل 30 حوثيًا وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة من المواجهات والغارات في مديرية الوازعية غربي تعز، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية يمنية.

كما أفادت تقارير حديثة بأن القوات الحكومية واصلت عملياتها في عدد من جبهات تعز، وسط تبادل الاتهامات بشأن الخسائر الميدانية.

وتؤكد المعطيات المتاحة أن أرقام القتلى والجرحى الواردة في بيانات الأطراف المتحاربة لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

ويأتي التصعيد في تعز ضمن موجة قتال أوسع تشهدها عدة جبهات يمنية، في وقت لا تزال فيه الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت تهدئة شاملة تواجه تحديات ميدانية متزايدة.