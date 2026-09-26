قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى تشغل الأذهان| دار الإفتاء توضح شروط وجوب الزكاة في الأموال.. وهذا عدد مرات الصلاة على النبي للمسلم
برلماني: الضرائب زادت من 433 مليار جنيه عام 2016 لـ 3.5 تريليون في 2026
ضبط طالب بالمنوفية أنشأ صفحة لبيع المخدرات للنصب على راغبي الشراء
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات على تعز
قيادي بـ«مستقبل وطن»: بيان مدبولي بالأمم المتحدة رسالة سيادية شجاعة تعكس مكانة مصر
برلماني: تقييم أداء الحكومة يتم عبر أدوات الرقابة البرلمانية
رئيس خطة النواب: المجلس أنجز 162 قانونًا خلال دور الانعقاد الأول
حسن سلامة: الدولة الوطنية أساس الاستقرار.. ومصر تتمسك بالحلول السياسية للصراعات
الأمن المائي خط أحمر والنيل قضية وجود.. رسائل نارية من أبو العينين للعالم من داخل أروقة الأمم المتحدة
البنك المركزي يعلن بيع أذون وسندات خزانة بـ 275 مليار جنيه في أسبوع
سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أستاذ علوم سياسية: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشرط الوصول لحل سياسي متكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات على تعز

غارات
غارات
القسم الخارجي

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد، مؤكدًا سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، نقلًا عن مصدر عسكري، إن الطيران الحربي استهدف رتلًا للإمداد تابعًا للحوثيين في شارع الستين شمالي مدينة تعز، مشيرًا إلى أن الغارات حققت إصابات مباشرة. 

وأضاف: كما استهدفت غارات أخرى تعزيزات حوثية في منطقة حنة بمديرية الوازعية غربي المحافظة.

وأضاف المصدر العسكري، أن الضربات شملت مواقع ومخازن للأسلحة والذخائر والصواريخ في مفرق ماوية ومفرق الذُّكرة شرقي تعز، إلى جانب تجمع للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان جنوبي المحافظة.

وبحسب الجيش اليمني، أسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة بشأن هذه الاتهامات.

وتشهد محافظة تعز خلال سبتمبر تصعيدًا ميدانيًا متزايدًا، مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. 

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، خلال الأيام الماضية، تنفيذ عمليات برية وغارات جوية ضد مواقع وتعزيزات حوثية في الوازعية ومناطق أخرى بالمحافظة.

وفي 18 سبتمبر، أعلن الجيش اليمني مقتل 30 حوثيًا وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة من المواجهات والغارات في مديرية الوازعية غربي تعز، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية يمنية.

كما أفادت تقارير حديثة بأن القوات الحكومية واصلت عملياتها في عدد من جبهات تعز، وسط تبادل الاتهامات بشأن الخسائر الميدانية.

وتؤكد المعطيات المتاحة أن أرقام القتلى والجرحى الواردة في بيانات الأطراف المتحاربة لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

ويأتي التصعيد في تعز ضمن موجة قتال أوسع تشهدها عدة جبهات يمنية، في وقت لا تزال فيه الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت تهدئة شاملة تواجه تحديات ميدانية متزايدة.

الجيش اليمني غارات جوية جماعة الحوثيين عشرات القتلى والجرحى حوثيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

غارة جوية على تيجراي

اتهام خطير للحكومة الإثيوبية.. غارة جوية على تيجراي ترقى إلى جريمة حرب

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

تشييع الجثمان

حضنتهم وماتت.. وفاة سودانية أثناء ولادة توأمها في دبي بعد 12 عامًا انتظار

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين ٩

سكن لكل المصريين 9.. ضوابط استلام وحدات الإسكان بنظام الإيجار

وظائف مترو الأنفاق

وظائف مترو الأنفاق 2026.. التخصصات المطلوبة وأبرز الأماكن الخالية وشروط القبول

اسعار البنزين والسولار

تأثيرات مباشرة على الأسواق والنقل.. حقيقة رفع أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بالصور

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد