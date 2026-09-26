قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط طالب بالمنوفية أنشأ صفحة لبيع المخدرات للنصب على راغبي الشراء
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات على تعز
قيادي بـ«مستقبل وطن»: بيان مدبولي بالأمم المتحدة رسالة سيادية شجاعة تعكس مكانة مصر
برلماني: تقييم أداء الحكومة يتم عبر أدوات الرقابة البرلمانية
رئيس خطة النواب: المجلس أنجز 162 قانونًا خلال دور الانعقاد الأول
حسن سلامة: الدولة الوطنية أساس الاستقرار.. ومصر تتمسك بالحلول السياسية للصراعات
الأمن المائي خط أحمر والنيل قضية وجود.. رسائل نارية من أبو العينين للعالم من داخل أروقة الأمم المتحدة
البنك المركزي يعلن بيع أذون وسندات خزانة بـ 275 مليار جنيه في أسبوع
سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أستاذ علوم سياسية: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشرط الوصول لحل سياسي متكامل
أستاذ علاقات دولية: كلمة مصر بالأمم المتحدة عكست تحركاتها ودعمت حل الدولتين
بين الحرارة والأمطار.. هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال يونيو ويوليو.. حميات قنا تتصدر الجمهورية بأعلى معدل لتنفيذ مناظير المعدة والمريء

بيان صحة قنا
بيان صحة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، تصدر مستشفى حميات قنا معدلات تنفيذ مناظير المعدة والمريء على مستوى الجمهورية خلال شهري يونيو ويوليو 2026، بعد تسجيلها أعلى معدل تشغيل خلال الفترة المشار إليها، بإجمالي 428 حالة مناظير علوية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بقنا لتطوير مستوى الخدمات الطبية التخصصية، وإتاحة خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة للمرضى، بدعم وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن تصدر مستشفى حميات قنا لمعدلات تنفيذ مناظير المعدة والمريء على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الطبية التخصصية بالمستشفيات، مشيداً بأداء الفرق الطبية والفنية بالمستشفى، وحرصهم على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية وفقاً للمعايير الطبية.

 

تلبية احتياجات المرضى
 

وأكد نبيل، استمرار العمل على دعم وتطوير الخدمات الطبية التخصصية بما يُلبي إحتياجات المرضى بمحافظة قنا، موجهاً الشكر لفريق المستشفي بقيادة الدكتور سيد الكاشف، مدير المستشفي وأعضاء قسم المناظير الدكتورة تيسير ممدوح رئيس والدكتور شاذلي محمد علي إستشاري المناظير علي جهودهم المبذولة.

 

فيما أوضح الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى حميات قنا، أن قسم المناظير بالمستشفى يقدم مجموعة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المتخصصة، تشمل مناظير المعدة والمريء التشخيصية، وأخذ العينات من المعدة والمريء، إلى جانب عدد من الإجراءات العلاجية المتخصصة، من بينها حقن وربط دوالي المريء، وحقن دوالي المعدة، وحقن قرحة المعدة النازفة، بالإضافة إلى إيقاف نزيف قرحة المعدة باستخدام الكليبسات،
 

 تعاون الفرق الطبية والفنية

وأشار الكاشف، إلى أن تنوع هذه الإجراءات يعكس قدرة القسم على التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخلات تشخيصية وعلاجية متخصصة، وأن تحقيق هذا المعدل جاء نتيجة جهود وتعاون الفرق الطبية والفنية والعاملين بقسم المناظير، وحرصهم على تقديم الخدمات الطبية وفقاً للمعايير الطبية.
 

وأكد مدير مستشفى حميات قنا، مواصلة العمل على تطوير خدمات المناظير والتوسع في تقديم الإجراءات التشخيصية والعلاجية المتخصصة، بما يتيح للمرضى الحصول على الخدمة الطبية اللازمة داخل المحافظة.

قنا مستشفي حميات قنا مناظير المعدة وزارة الصحة مستشفى حميات قنا الخدمات الطبية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

غارة جوية على تيجراي

اتهام خطير للحكومة الإثيوبية.. غارة جوية على تيجراي ترقى إلى جريمة حرب

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

تشييع الجثمان

حضنتهم وماتت.. وفاة سودانية أثناء ولادة توأمها في دبي بعد 12 عامًا انتظار

ترشيحاتنا

رائحة القدم

كيف تتخلص من رائحة القدم الكريهة

زيادة الوزن

احترس منها.. عادات يومية تسبب زيادة الوزن

طليقها

حرام عليك دول ولادك.. سيدة تطارد طليقها: أنا مش عايزة أحبسك| شاهد

بالصور

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد