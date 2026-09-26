خلال يونيو ويوليو.. حميات قنا تتصدر الجمهورية بأعلى معدل لتنفيذ مناظير المعدة والمريء

أعلن الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، تصدر مستشفى حميات قنا معدلات تنفيذ مناظير المعدة والمريء على مستوى الجمهورية خلال شهري يونيو ويوليو 2026، بعد تسجيلها أعلى معدل تشغيل خلال الفترة المشار إليها، بإجمالي 428 حالة مناظير علوية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بقنا لتطوير مستوى الخدمات الطبية التخصصية، وإتاحة خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة للمرضى، بدعم وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن تصدر مستشفى حميات قنا لمعدلات تنفيذ مناظير المعدة والمريء على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الطبية التخصصية بالمستشفيات، مشيداً بأداء الفرق الطبية والفنية بالمستشفى، وحرصهم على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية وفقاً للمعايير الطبية.





تلبية احتياجات المرضى



وأكد نبيل، استمرار العمل على دعم وتطوير الخدمات الطبية التخصصية بما يُلبي إحتياجات المرضى بمحافظة قنا، موجهاً الشكر لفريق المستشفي بقيادة الدكتور سيد الكاشف، مدير المستشفي وأعضاء قسم المناظير الدكتورة تيسير ممدوح رئيس والدكتور شاذلي محمد علي إستشاري المناظير علي جهودهم المبذولة.





فيما أوضح الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى حميات قنا، أن قسم المناظير بالمستشفى يقدم مجموعة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المتخصصة، تشمل مناظير المعدة والمريء التشخيصية، وأخذ العينات من المعدة والمريء، إلى جانب عدد من الإجراءات العلاجية المتخصصة، من بينها حقن وربط دوالي المريء، وحقن دوالي المعدة، وحقن قرحة المعدة النازفة، بالإضافة إلى إيقاف نزيف قرحة المعدة باستخدام الكليبسات،



تعاون الفرق الطبية والفنية

وأشار الكاشف، إلى أن تنوع هذه الإجراءات يعكس قدرة القسم على التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخلات تشخيصية وعلاجية متخصصة، وأن تحقيق هذا المعدل جاء نتيجة جهود وتعاون الفرق الطبية والفنية والعاملين بقسم المناظير، وحرصهم على تقديم الخدمات الطبية وفقاً للمعايير الطبية.



وأكد مدير مستشفى حميات قنا، مواصلة العمل على تطوير خدمات المناظير والتوسع في تقديم الإجراءات التشخيصية والعلاجية المتخصصة، بما يتيح للمرضى الحصول على الخدمة الطبية اللازمة داخل المحافظة.