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البنك المركزي يعلن بيع أذون وسندات خزانة بـ 275 مليار جنيه في أسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن بيع أذون وسندات خزانة بـ 275 مليار جنيه في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري؛ عن زيادة حجم طرح أدوات دين محلية ذات العائدين الثابت والمتغير على مدار الأسبوع الجاري.

وزادت طلبات الحكومة المصرية من حجم عمليات بيع أذون وسندات الخزانة بمعدل 25 مليار جنيه بما يعادل 482.62 مليون دولار.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، تم الاتفاق مع وزارة المالية على القيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

ويتضمن التعاون مع وزارة المالية، طرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري بمبلغ 270 مليار جنيه بما يساوي 5.212 مليار دولار مقابل 245 مليار جنيه بما يعادل 4.704 مليار دولار .

تفاصيل طرح أدوات الدين

وكشف البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ 210 مليار جنيه بتراجع 10 مليارات جينه عن الأسبوع الماضي.

كما سيتم طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري

ومن المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يومًا بقيمة 110  مليار جنيه بنفس طرح الأسبوع الماضي؛ إذ سيتم بيعها اعتباراً من الخميس المقبل، منها أجل 182 يوما بقيمة 3 0مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 80 مليار جنيه.

وسيتم بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 100مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد .

وفي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه و استحقاق خزانة ذو عائد متغير لمدة عام ونصف بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة استحقاق 10 سنوات بقيمة 30 مليار جنيه؛ ليصل بذلك مجمل ما سيتم بيعه من سندات خزانة بقيمة 60 مليار جنيه.

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