رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مغادرة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، معسكر الفراعنة، عقب التعادل مع أنجولا، في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وكتب أحمد عبد الباسط: «بعد توتر شديد داخل غرفة ملابس المنتخب وما يحدث من تصريحات وأزمات، محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب في هدوء رافضًا الدخول في أي أزمات».

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع نظيره الأنجولي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات، يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورت»، الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ويأتي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

مالاوي – 3 نقاط

مصر – نقطة واحدة

أنجولا – نقطة واحدة

جنوب السودان – دون نقاط