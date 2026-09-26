بأمر ترامب... مراسلو سي إن إن ممنوعون من السفر معه أو ركوب طائرته

مُنع مراسلو شبكة CNN من السفر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما كان مقرراً يوم السبت، في خطوة جديدة من البيت الأبيض للحد من وصول الشبكة الإخبارية للأخبار والتعامل مع قضايا الرئيس ترامب.

سعى الرئيس الأسبوع الماضي إلى منع ثلاث وسائل إعلام أمريكية - CNN وMS NOW وPolitico - من دخول البيت الأبيض، متهمًا إياها بتقديم تغطية سلبية فقط عنه.

بعد منع الصحفيين العاملين في ثلاث وسائل إعلام من دخول مجمع البيت الأبيض، أمر قاضٍ بإعادة السماح لهم بالدخول مؤقتًا، قائلاً إن خطوة ترامب من المرجح أن تكون غير دستورية.

كان من المقرر أن تكون شبكة CNN هي الشبكة التلفزيونية التي سترافق ترامب في رحلته إلى ولاية تينيسي يوم السبت.

ومع ذلك، لم يدرج الجدول الذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة قناة CNN أو أيًا من الشبكات التلفزيونية الأخرى ضمن قائمة البث التلفزيوني.

يتألف فريق الصحفيين من مجموعة متناوبة تسافر مع الرئيس وتوفر التغطية لوسائل الإعلام الأخرى، وذلك بسبب محدودية المساحة.

قناة ليندل

لم يذكر جدول البيت الأبيض سوى مراسل وطاقم "تلفزيون ثانوي": قناة ليندل التلفزيونية - وهي قناة مؤيدة بشدة لترامب يديرها حليفه المقرب، رجل الأعمال مايك ليندل.

في وقت سابق، اتخذت أكبر خمس محطات بث أمريكية خطوة مشتركة نادرة لوقف التغطية المشتركة للبيت الأبيض تضامناً مع سي إن إن CNN.