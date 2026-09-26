مصطفى سعد ميسي: المنافسة على الدوري ستكون ثلاثية فقط.. ونتمنى التواجد ضمن الستة الكبار

شدد مصطفى سعد ميسي لاعب زد الحالي والأهلي السابق، على صعوبة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي مع تقليص الفرق التي ستتواجد في مجموعة البطل من سبعة فرق إلى ستة، مؤكدًا: قلة عدد الفرق يمنح المنافسة قوة أكبر، سواء في التأهل لمجموعة البطل أو في مجموعة الهبوط، وهو ما رأيناه في نتائج بعض الفرق الصاعدة حديثًا مثل أبو قير للأسمدة والقناة.

وتابع "ميسي"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى تواجد زد ضمن الستة الكبار هذا الموسم، لأن ذلك سيمنحنا دوافع أكثر في المنافسة على باقي البطولات، ولن تفرق معي أسماء المنافسين الخمسة المتبقين، تركيزي مع فريقي فقط.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: المنافسة على لقب الدوري ستكون بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، الأحمر والأبيض أندية جماهيرية كبيرة، وعامل الجمهور يمنح أي فريق أفضلية على منافسيه مهما كانت ظروفه غير جيدة، أما بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة فأصبح متمرسًا ولديه خبرات كبيرة ستساعده على المنافسة بقوة كما حدث آخر موسمين.

وواصل: الجمهور بيفرق مع أي فريق، لكننا في نفس الوقت ربما نشاهد بيراميدز يحصد لقب الدوري بسبب إمكانياته الكبيرة وخبرات لاعبيه، لكنني سأقولها مجددًا: المنافسة على اللقب محسومة لأحد الثلاثي لأنهم قريبين من بعضهم كثيرًا.

وأنهى مصطفى سعد ميسي حديثه: كل شيء وارد في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، البطولة صعبة جدًا، كل الفرق استعدت بقوة ودعمت صفوفها بقوة، كل المباريات صعبة وكل النتائج متوقعة، ولا يوجد شيء قد حسم حتى الآن.