رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

توفي صباح اليوم السبت، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، بعد مسيرة حافلة بالعمل القضائي والقانوني والتنفيذي، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على المستشار أحمد الزند، اليوم السبت، عقب صلاة العصر، من مسجد المشير طنطاوي، على أن يتم تشييع جثمانه عقب أداء الصلاة.

مسيرة مهنيه بارزة

ويُعد المستشار أحمد الزند واحدًا من أبرز رجال القضاء والقانون، حيث امتدت مسيرته المهنية لسنوات طويلة، شغل خلالها عددًا من المناصب القضائية والقانونية، إلى جانب توليه عددًا من المسؤوليات العامة، كان من أبرزها رئاسة نادي قضاة مصر ومنصب وزير العدل.

وشغل الزند منصب رئيس نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، وخلال تلك الفترة برز اسمه في العديد من الملفات المتعلقة بالشأن القضائي، قبل انتقاله إلى العمل التنفيذي وتوليه حقيبة وزارة العدل.

وفاة وزير العدل الأسبق

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه عقب تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء، ليواصل خلال تلك الفترة عمله في أحد أبرز المناصب التنفيذية بالدولة.

كما امتدت خبراته المهنية خارج مصر، حيث شغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات، في إطار مسيرته التي جمعت بين العمل القضائي والاستشارات القانونية.

وعلى مدار مسيرته، تنقل المستشار أحمد الزند بين عدد من المواقع القضائية والقانونية والتنفيذية، كما ارتبط اسمه بنادي قضاة مصر، الذي تولى رئاسته لعدة سنوات، قبل أن ينتقل إلى منصب وزير العدل.

وتأتي وفاة المستشار أحمد الزند لتضع نهاية لمسيرة امتدت لسنوات في مجال القضاء والعمل القانوني والعمل العام، حيث من المقرر أن تشهد صلاة الجنازة عليه، اليوم السبت، عقب صلاة العصر، بمسجد المشير طنطاوي.



