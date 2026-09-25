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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع توقف التعاملات المصرفية داخل البنوك بسبب العطلة الأسبوعية، لتظل العملة الأمريكية عند المستويات التي سجلتها مع ختام آخر جلسة تعاملات رسمية.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف، خاصة مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، إلى جانب نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026.
 

سعر الدولار
سعر الدولار اليوم


سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء، مقابل 51.85 جنيه للبيع، وهي المستويات المعلنة مع ختام آخر جلسة قبل عطلة البنوك الأسبوعية.

وتُعد أسعار البنك المركزي مرجعًا مهمًا لمتابعة حركة العملة الأمريكية في الجهاز المصرفي، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفقًا لسياسة كل مصرف وحركة التعاملات.

قرار البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد الخميس 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.

وجاءت أسعار العائد الأساسية وفق القرار على النحو التالي:

  • سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
  • سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
  • سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.
  • سعر الائتمان والخصم: 19.5%.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات متقاربة، حيث سجل:

  • البنك الأهلي المصري: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

وتواصل البنوك متابعة حركة الدولار بصورة مستمرة، فيما تتغير الأسعار عادة وفق حركة العرض والطلب والتطورات المرتبطة بسوق الصرف.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وCIB

جاء سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB المستوى نفسه.
 

سعر الدولار
سعر الدولار اليوم

وسجلت أسعار الدولار في البنكين:

  • بنك الإسكندرية: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك 

تفاوتت مستويات العملة الأمريكية بشكل محدود بين البنوك، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

  • البنك المركزي المصري: 51.71 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.39 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

وتوضح الأسعار المعلنة وجود فروق محدودة بين أسعار شراء الدولار وأسعار بيعه من بنك إلى آخر، وهو أمر معتاد في التعاملات المصرفية.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.07 مليار دولار

يتزامن استقرار سعر الدولار اليوم مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر، حيث سجل نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

وجاء ذلك مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بما يعني ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد.

ويمثل صافي الاحتياطيات الدولية أحد المؤشرات التي تحظى بمتابعة واسعة في الاقتصاد المصري، نظرًا لدوره في توفير السيولة من العملات الأجنبية ودعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية.

وتعكس الزيادة المسجلة خلال شهر يونيو تحسنًا في مستوى الاحتياطيات الدولية مقارنة بالشهر السابق، بالتزامن مع استمرار متابعة مؤشرات النقد الأجنبي وسوق الصرف.
 

سعر الدولار
سعر الدولار اليوم

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد شهدت نموًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبذلك بلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وتحظى تحويلات العاملين بالخارج بأهمية كبيرة بالنسبة لتدفقات العملات الأجنبية، إلى جانب مصادر أخرى للنقد الأجنبي، وهو ما يجعل تطوراتها محل متابعة مستمرة بالتزامن مع حركة سعر الدولار اليوم في البنوك.

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