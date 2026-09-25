يواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق المصرية مع تغير الأسعار على مدار التعاملات وتأثرها بالتطورات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية، وتزداد متابعة أسعار الذهب اليوم بين المقبلين على شراء المشغولات الذهبية والراغبين في اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية بهدف الادخار أو تنويع المدخرات.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية خلال التعاملات الحالية.

عيار 24 سجل سعر البيع نحو 7120 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 7075 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع نحو 6230 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 6190 جنيها.

عيار 18 سجل سعر البيع نحو 5340 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 5305 جنيهات.

عيار 14 سجل سعر البيع نحو 4155 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 4125 جنيها.

الجنيه الذهب سجل سعر البيع نحو 49840 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 49520 جنيها.

الأونصة بالجنيه سجل سعر البيع نحو 221455 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 220035 جنيها.

الأونصة بالدولار سجلت نحو 4267.49 دولار.

أسعار الذهب الان في مصر

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتغير أسعار الذهب في مصر بصورة مستمرة نتيجة مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر في حركة المعدن النفيس، ويأتي سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه من أبرز المؤشرات التي تنعكس على مستويات الأسعار داخل السوق.

كما تلعب حركة العرض والطلب دورا مهما في تحديد الأسعار المحلية إلى جانب مستويات الإقبال على شراء أو بيع المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

و تشهد أسعار الذهب أكثر من حركة خلال اليوم الواحد نتيجة التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية أو أسعار الصرف أو مستويات الطلب في السوق المحلية.

المصنعية والدمغة

ولا تمثل أسعار جرام الذهب المعلنة التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية حيث تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والشركة المصنعة والتاجر، وتختلف قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى كما قد تختلف بين التجار وفقا لطبيعة المشغولات وتكلفة تصنيعها.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة أسعار الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والمحلي، وتأتي قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية في مقدمة العوامل التي تتابعها أسواق الذهب لما لها من تأثير على توجهات المستثمرين وحركة الأصول المختلفة.

كما تؤثر حركة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية على أسعار الذهب حيث تنعكس التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على المعدن النفيس عالميا وهو ما يمتد تأثيره إلى الأسواق المحلية.

وتعد معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى من المؤشرات المهمة التي تراقبها الأسواق عند تقييم اتجاهات الذهب خلال الفترات المختلفة.

كذلك يمكن أن تؤثر التطورات الاقتصادية والسياسية والأزمات الجيوسياسية في حركة الذهب نتيجة انعكاسها على مستويات المخاطر وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب الان في مصر

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يعد الذهب أحد الخيارات التي يلجأ إليها بعض المواطنين في مصر لحفظ جزء من المدخرات وتنويعها حيث تختلف طرق اقتنائه بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا للهدف من الشراء.

وتحظى السبائك والجنيهات الذهبية باهتمام من الراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار بينما يرتبط شراء المشغولات الذهبية في جانب كبير منه بالاستخدام الشخصي والمناسبات الاجتماعية.

ويظل سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب من أبرز المؤشرات التي تساعد على متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب داخل السوق المصرية.