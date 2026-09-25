قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي السعودية يدعو الجنود للاستعداد للتضحية بأرواحهم في قتال الحوثيين
سنن يوم الجمعة المستحبة لكل مسلم.. إلزمها ولا تغفل عنها
أسعار الذهب الان في مصر
أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. تباين في أسعار البيضاء والبلدي بالأسواق
25 % زيادة في سعر الدقيق.. هل ترتفع أسعار الخبز السياحي والفينو؟
متى تسترد أموالك؟.. القانون يحدد ضوابط التعاقد وحق الانسحاب من التايم شير
موعد مباراة الأهلي وفيزبريم في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة
رحلات بسرعة 200 ميل في الساعة.. ماسك يخطط لحفر نفق ضخم تحت تكساس
الأوقاف: «نظافة البيئة وحرمة تصوير الأفراد بدون إذن» موضوع خطبة الجمعة اليوم
سر شقة الطوابق.. سودانيان يواقعان فتاة قاصر وإحالتهما للجنايات | خاص
الحرس الثوري: الحرب انتهت ومستعدون لدخول مراحل جديدة من المعركة
هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر
أسعار الذهب الان في مصر
محمد غالي

يواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق المصرية مع تغير الأسعار على مدار التعاملات وتأثرها بالتطورات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية، وتزداد متابعة أسعار الذهب اليوم بين المقبلين على شراء المشغولات الذهبية والراغبين في اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية بهدف الادخار أو تنويع المدخرات.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية خلال التعاملات الحالية.

عيار 24 سجل سعر البيع نحو 7120 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 7075 جنيها.

عيار 21  سجل سعر البيع نحو 6230 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 6190 جنيها.

عيار 18  سجل سعر البيع نحو 5340 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 5305 جنيهات.

عيار 14  سجل سعر البيع نحو 4155 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 4125 جنيها.

الجنيه الذهب  سجل سعر البيع نحو 49840 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 49520 جنيها.

الأونصة بالجنيه  سجل سعر البيع نحو 221455 جنيها بينما بلغ سعر الشراء نحو 220035 جنيها.

الأونصة بالدولار  سجلت نحو 4267.49 دولار. 

أسعار الذهب الان في مصر

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتغير أسعار الذهب في مصر بصورة مستمرة نتيجة مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر في حركة المعدن النفيس، ويأتي سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه من أبرز المؤشرات التي تنعكس على مستويات الأسعار داخل السوق.

كما تلعب حركة العرض والطلب دورا مهما في تحديد الأسعار المحلية إلى جانب مستويات الإقبال على شراء أو بيع المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

و تشهد أسعار الذهب أكثر من حركة خلال اليوم الواحد نتيجة التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية أو أسعار الصرف أو مستويات الطلب في السوق المحلية.

المصنعية والدمغة

ولا تمثل أسعار جرام الذهب المعلنة التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية حيث تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والشركة المصنعة والتاجر، وتختلف قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى كما قد تختلف بين التجار وفقا لطبيعة المشغولات وتكلفة تصنيعها.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة أسعار الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والمحلي، وتأتي قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية في مقدمة العوامل التي تتابعها أسواق الذهب لما لها من تأثير على توجهات المستثمرين وحركة الأصول المختلفة.

كما تؤثر حركة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية على أسعار الذهب حيث تنعكس التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على المعدن النفيس عالميا وهو ما يمتد تأثيره إلى الأسواق المحلية.

وتعد معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى من المؤشرات المهمة التي تراقبها الأسواق عند تقييم اتجاهات الذهب خلال الفترات المختلفة.

كذلك يمكن أن تؤثر التطورات الاقتصادية والسياسية والأزمات الجيوسياسية في حركة الذهب نتيجة انعكاسها على مستويات المخاطر وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب الان في مصر

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يعد الذهب أحد الخيارات التي يلجأ إليها بعض المواطنين في مصر لحفظ جزء من المدخرات وتنويعها حيث تختلف طرق اقتنائه بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا للهدف من الشراء.

وتحظى السبائك والجنيهات الذهبية باهتمام من الراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار بينما يرتبط شراء المشغولات الذهبية في جانب كبير منه بالاستخدام الشخصي والمناسبات الاجتماعية.

ويظل سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب من أبرز المؤشرات التي تساعد على متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب الان في مصر أسعار الذهب الان أسعار الذهب الذهب الان في مصر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

هنادي مهنا

عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترشيحاتنا

الخضار

خريطة أسعار الخضار اليوم.. ارتفاعات جديدة في البامية والكوسة والليمون

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل بشأن التحركات الجديدة

قانون الأحوال الشخصية

الطلاق والخلع وحبس الزوج.. قانون الأحوال الشخصية يشغل بال الجميع

بالصور

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد