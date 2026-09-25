عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقترب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون من رئيس الوفد الإيراني، محاولًا تسليمه جهاز راوتر «ستارلينك» الذي كان نتنياهو قد عرضه خلال كلمته.

وجاءت محاولة دانون في أعقاب حديث نتنياهو عن إمكانية استخدام الإيرانيين لخدمة «ستارلينك» للوصول إلى الإنترنت وتجاوز القيود المفروضة على شبكة الإنترنت داخل إيران، في رسالة رمزية موجهة إلى الإيرانيين.

وأظهر تسجيل مصور لحظة اقتراب دانون من المسؤول الإيراني وتقديم الجهاز إليه، إلا أن الأخير تجاهله ورفض استلامه، قبل أن يبتعد دانون بالجهاز.