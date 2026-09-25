قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 إلى استاد القاهرة الدولي؛ لمتابعة مباراة منتخب مصر وأنجولا، في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وتحظى المباراة باهتمام كبير، باعتبارها الظهور الأول للمنتخب المصري في التصفيات القارية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى بدء المشوار بنتيجة إيجابية، قبل خوض الجولة الثانية أمام جنوب السودان خارج الديار.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، اليوم الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتقام المواجهة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ويخوض المنتخب المصري المباراة على ملعبه وأمام جماهيره، في محاولة لحصد أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات، قبل مواجهة جنوب السودان في الجولة التالية.



القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، التي تنقل منافسات التصفيات الأفريقية، كما يتم بث مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا عبر قناة "تايم سبورت" من خلال التردد الأرضي.

طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت البث الأرضي

وتأتى طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت البث الأرضى كالآتي:

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي، وتوصيل إريال استقبال أرضى بالتليفزيون.

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، ثم عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF 32، أو تماثلي بالتردد UHF9، وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

وتأتي المباراة ضمن برنامج المنتخب خلال فترة التوقف الدولي، حيث يستعد الفراعنة لخوض عدة مواجهات خلال المرحلة المقبلة.

مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 المنتخب المصري في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي.

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة، ما يجعل حصد النقاط منذ الجولات الأولى عنصرًا مهمًا في مشوار المنافسة على بطاقات التأهل.

ماذا ينتظر منتخب مصر بعد أنجولا؟

بعد مواجهة أنجولا، يحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 سبتمبر ضمن الجولة الثانية من التصفيات، قبل خوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر، وفق برنامج المعسكر الحالي.

وتسعى كتيبة حسام حسن إلى استغلال مباريات سبتمبر من أجل تجهيز المجموعة والوصول إلى أفضل حالة فنية قبل استكمال مشوار التصفيات، في ظل تطلع الجماهير المصرية لمواصلة الظهور القوي للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.