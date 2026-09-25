روسيا تعلن استهداف منشآت لوجستية ومركز بيانات وسفن أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري، ومراكز لوجستية، وسفنا بحرية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ ضربات بواسطة طائرات مسيّرة ضد منشآت تابعة لمجمع الصناعات العسكرية ومراكز لوجستية، إضافة إلى سفن بحرية تُستخدم لخدمة مصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "أسفرت الضربات عن إصابة مركز لوجستي تابع لشركة "هيفي لوجيستيك أوكرين" (ذ.م.م.) في بلدة تريبوهوف في مقاطعة كييف، حيث كانت وحدات تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وغيرها من الأجهزة الأمنية تستخدم الموقع لتخزين سلع ذات استخدام مزدوج".

وتابع البيان: "تم استهداف مركز البيانات التابع لشركة "داتا غروب"، والذي كان يتولى معالجة ونقل بيانات استخباراتية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في كييف".

وأشار البيان إلى : "تم استهداف سفينة بحرية من نوع ناقلة البضائع الجافة، كانت قد نقلت شحنات ذات طابع عسكري إلى ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا".

يشار إلى أن الجيش الروسي دأب يوميًا، منذ منتصف يوليو الماضي، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة للقوات الأوكرانية.