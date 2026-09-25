تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

تُعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يعتمد عليها الطفل لبدء يومه الدراسي بنشاط، إلا أن اختيار الأطعمة التي يتناولها قبل الذهاب إلى المدرسة قد يؤثر على شعوره بالشبع والطاقة والراحة خلال ساعات الدراسة.



مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

وحذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، من الاعتماد على الأطعمة المقلية كوجبة أساسية للأطفال في الصباح، موضحًا أن الإفطار المرتفع في الدهون والسعرات الحرارية قد يسبب الشعور بالثقل والخمول لدى بعض الأطفال، كما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، وتشمل:

ـ الخمول والشعور بالثقل:

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن الوجبات المقلية عادةً ما تكون مرتفعة الدهون والسعرات الحرارية، وقد تستغرق وقتًا أطول في الهضم مقارنة بوجبة إفطار خفيفة ومتوازنة.

وقد يشعر الطفل بعد تناول وجبة دسمة في الصباح بالامتلاء والثقل والخمول، وهو ما قد يجعله أقل نشاطًا خلال بداية اليوم الدراسي.

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

تراجع التركيز والنشاط:

ويحتاج الطفل خلال ساعات الدراسة إلى وجبة إفطار توفر له الطاقة والعناصر الغذائية التي تساعده على أداء الأنشطة اليومية.

وأشار أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية إلى أن تناول وجبة إفطار ثقيلة وغنية بالدهون قد لا يكون الخيار الأفضل قبل المدرسة، خاصة إذا كانت تفتقر إلى مصادر البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاج إليها الطفل.

ولذلك، من الأفضل تقديم وجبة إفطار متوازنة تساعد الطفل على الحصول على طاقة أكثر استقرارًا خلال ساعات الدراسة.

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

ـ اضطرابات المعدة وعسر الهضم:

قد تتسبب الأطعمة المقلية، خاصة عند تناول كميات كبيرة منها، في الشعور بالانتفاخ أو الحموضة أو عسر الهضم لدى بعض الأطفال.

وتزداد أهمية هذه النقطة قبل الذهاب إلى المدرسة، لأن الشعور بآلام أو اضطرابات المعدة قد يسبب عدم ارتياح للطفل ويؤثر على قدرته على ممارسة يومه بصورة طبيعية.

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

ـ زيادة السعرات الحرارية وخطر زيادة الوزن:

تحتوي الأطعمة المقلية على سعرات حرارية مرتفعة نتيجة طريقة تحضيرها وامتصاصها للزيت، ولذلك فإن الاعتماد عليها بصورة متكررة قد يساهم في زيادة إجمالي السعرات التي يحصل عليها الطفل خلال اليوم.

وأكد الدكتور معتز القيعي أن الحفاظ على وزن صحي للأطفال لا يعتمد على منع نوع واحد من الطعام، وإنما على تقديم نظام غذائي متوازن ومتنوع، مع مراعاة احتياجات الطفل من الطاقة والنشاط البدني.

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

ـ تأثير العادات الغذائية على صحة الطفل:

ولا ترتبط المشكلة بوجبة مقلية واحدة، وإنما بتكرار تناول الأطعمة المقلية والوجبات عالية الدهون والسكريات على حساب الأطعمة المغذية.

لذلك، يُفضل أن تحتوي وجبة إفطار الطفل على مصادر متنوعة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف، إلى جانب الخضروات أو الفاكهة، بما يتناسب مع احتياجاته الغذائية.

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

ماذا يتناول الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة؟

يمكن تقديم بدائل أكثر توازنًا للمقليات في وجبة الإفطار، مثل:

ـ البيض مع الخبز والحبوب الكاملة والخضروات.

ـ الزبادي مع الفاكهة والشوفان.

ـ الجبن مع الخبز والخضروات.

ـ الفول مع الخبز والخضروات.

ـ الفاكهة الطازجة مع مصدر مناسب للبروتين.

ـ ساندوتش منزلي متوازن يحتوي على البروتين والخضروات.

وأكد الدكتور معتز القيعي أن الهدف ليس حرمان الطفل من الأطعمة التي يحبها، وإنما تنظيمها ضمن نظام غذائي متوازن، مع تقليل الاعتماد على المقليات والأطعمة شديدة التصنيع، خاصة عندما تكون وجبة الإفطار اليومية.