معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

استعرضت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، مساء الخميس، منزل الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وقدّمت للجمهور مجموعة من أبرز المقتنيات التاريخية داخل منزل العندليب بمنطقة الزمالك، وكذلك تفاصيل خاصة من حياة الفنان الراحل.



استوقف الإعلامية وجود علامة على سرير الفنان الراحل، ليحكي لها عبد الحليم الشناوي، حفيد السيدة علية شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ، إنها علامة لرأس الفنان تركت أثرًا خلال فترة المرض، لأن الراحل كان يتعرض لتساقط الشعر، فحصل على تركيبة من أحد الأطباء، فتركت علامة، وشقيقته "علية" رفضت محو أثرها، حتى تكون علامة جسدية من رائحة العندليب، خاصة بعد وفاته.



وكشف نور الشناوي أن العندليب كان لا ينام ليلًا منذ مرضه، مضيفًا: "هو كان بيخاف ينام في الضلمة، ومكنش بيحبها، وعشان النزيف كان بيسيب الأباجورة شغالة، ده لو نام في الليل.. هو مكنش بينام بالليل، كان بينام الصبح عشان لو حصل نزيف عشان يلحقوه".

