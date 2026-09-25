رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

يترقب المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية موعد تغيير الساعة والعودة إلى التوقيت الشتوي 2026 مع اقتراب انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي، ويرتبط موعد تغيير التوقيت بمواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات والعديد من الأنشطة اليومية التي تعتمد على التوقيت الرسمي للدولة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026

وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي في مصر ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 وذلك من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند حلول موعد تغيير التوقيت.

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026

عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وبذلك تتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء الخميس 29 أكتوبر ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي وفقا للتوقيت الجديد.

كم يتبقى على التوقيت الشتوي 2026

اعتبارا من 22 سبتمبر 2026 يتبقى نحو 38 يوما على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي في مصر، ويستمر تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام وفقا للقانون المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي.

التوقيت الشتوي

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يرتبط تطبيق التوقيت الصيفي بالاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار خلال أشهر الصيف من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.

كما يستهدف نظام تغيير التوقيت ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل استخدام الكهرباء والوقود خلال بعض فترات اليوم وفقا للمبررات المعلنة لتطبيق النظام.

تغيير الساعة يوم الجمعة

جاء اختيار يوم الجمعة موعدا لتغيير الساعة عند الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي باعتباره يوم عطلة أسبوعية في قطاعات واسعة من الدولة.

ويساعد ذلك على الحد من تأثير تغيير التوقيت على مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية وإتاحة فترة مناسبة للمواطنين للتكيف مع التوقيت الجديد قبل بداية أسبوع العمل.

كيفية ضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

يمكن لمعظم مستخدمي الهواتف الذكية الاعتماد على خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيا لتحديث الساعة وفقا للتوقيت المعتمد دون الحاجة إلى تغييرها يدويا.

وفي حال عدم تحديث الساعة تلقائيا يمكن ضبط إعدادات الوقت من خلال الهاتف وفقا لنظام التشغيل.

ضبط التوقيت الشتوي على هواتف أندرويد

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار إعدادات إضافية أو Additional Settings وفقا لنوع الهاتف.

الدخول إلى خيار الوقت والتاريخ أو Date and Time.

تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.

إعادة تشغيل الهاتف إذا لم يتم تحديث الساعة تلقائيا.

التوقيت الشتوي

ضبط التوقيت الشتوي على هواتف iPhone

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار عام.

الضغط على التاريخ والوقت.

تفعيل خيار التعيين تلقائيا.

وبعد تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيا يقوم الهاتف بتحديث الساعة وفقا للتوقيت المعتمد من الشبكة ونظام التشغيل دون الحاجة إلى ضبطها يدويا.

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026

انتهاء التوقيت الصيفي، الخميس 29 أكتوبر 2026.

بدء التوقيت الشتوي، الجمعة 30 أكتوبر 2026.

طريقة تغيير الساعة، تأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد تغيير الساعة، عند منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.