هتلبس تقيل إمتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

مع اقتراب شهر أكتوبر، وارتفاع درجات الحرارة، ودخول موسم المدارس والجامعات، ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين من محبي الشتاء، حول معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، وتعطيل التوقيت الصيفي، بعد عدة أشهر من العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي، وسط تساؤلات عن تأخير الساعة 60 دقيقة، وكذلك موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

من المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، الذي ينص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

وبذلك يكون الخميس 29 أكتوبر 2026 هو آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي الذي يستمر خلال أشهر الشتاء.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

يعود العمل بـ التوقيت الشتوي مرة أخرى يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر 2025 الموافق 30 أكتوبر 2025 المقبل، عند الساعة 11:59 مساءً، وحينها يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، على أن يستمر العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر على مدار 6 أشهر كاملة.

هل تتغير الساعة على الموبايل تلقائيًا؟

بالنسبة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بالإنترنت، قد يتم تعديل الساعة تلقائيًا عند تفعيل إعدادات التاريخ والوقت التلقائية، بحسب إعدادات الجهاز ونظام التشغيل.

وفي حال عدم تحديث الساعة تلقائيًا، يمكن للمستخدم الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت والتأكد من تفعيل خيار الضبط التلقائي، حتى تظهر الساعة بالتوقيت الصحيح بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

سبب تطبيق مصر التوقيت الصيفي

يستهدف نظام التوقيت الصيفي تحقيق استفادة أكبر من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الإضاءة الطبيعية لفترة أطول خلال اليوم.

ضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

ـ عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، يجب إرجاع الساعة 6 دقيقة.

ـ الساعة 12:00 منتصف الليل ← تصبح 11:00 مساءً.

- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة غالبًا ما تعدل التوقيت تلقائيًا إذا كان خيار ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا مفعلًا.

- الساعات اليدوية والحائط والسيارات وبعض الأجهزة المنزلية التي تعتمد على الضبط اليدوي تحتاج إلى تعديلها بشكل مباشر.

كما يفضل مراجعة مواعيد الرحلات والحجوزات والاجتماعات والمنبهات، خصوصًا خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة، لتجنب أي ارتباك ناتج عن تغيير التوقيت.

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

ـ "الوقت والتاريخ" أو Date & Time.

ـ تفعيل التحديث التلقائي وإعادة تشغيل الهاتف.

ـ أخيرًا الضغط على حفظ للتأكيد.

هواتف iPhone

ـ فتح إعدادات الهاتف.

ـ اختيار "عام".

ـ "التاريخ والوقت".

ـ التبديل إلى التعيين تلقائيًا لتحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.