موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد التوقيت الشتوي 2026 وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، حيث تستعد الدولة للعودة إلى التوقيت الشتوي وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد سنوات من إلغائه.

توقيت

ويبحث المواطنون عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026، وكيفية ضبط الساعة عند بدء العمل بالتوقيت الشتوي، خاصة مع اختلاف مواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والرحلات والمواعيد اليومية عقب تغيير التوقيت الرسمي للبلاد.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

وفقا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر، يستمر تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبناء على ذلك، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويكون يوم الخميس 29 أكتوبر هو آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، بينما يمثل يوم الجمعة 30 أكتوبر أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.

موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، حيث تعود عقارب الساعة إلى التوقيت الرسمي المعتاد.

وعند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، يتم تأخير الساعة من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساء، وبذلك يبدأ المواطنون يوم الجمعة 30 أكتوبر وفقا للتوقيت الشتوي.

ويأتي تطبيق هذا التغيير ضمن النظام المحدد قانونا للتوقيت الصيفي والشتوي، والذي يهدف إلى تحقيق الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

توقيت

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ينص القانون المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي على استمرار تطبيقه خلال الفترة من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويستهدف نظام التوقيت الصيفي الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، بما يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول خلال اليوم.

ومع انتهاء الفترة المحددة قانونا، تعود البلاد إلى التوقيت الشتوي الذي يستمر حتى موعد بدء التوقيت الصيفي في العام التالي.

كيف يتم ضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي 2026

يحتاج المواطنون إلى مراجعة الساعات والأجهزة المختلفة مع تطبيق التوقيت الشتوي، خاصة الأجهزة التي لا تقوم بتحديث التوقيت بصورة تلقائية.

ويتم ضبط الساعة عند حلول منتصف الليل بتأخيرها 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء.

كما ينصح بالتأكد من تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيا على الهواتف الذكية، ومراجعة الساعات الإلكترونية التي تعتمد على الضبط اليدوي.

ويجب كذلك ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية، ومراجعة الساعة الموجودة في السيارة، إلى جانب الأجهزة المنزلية والإلكترونية التي لا تتصل بالإنترنت.

توقيت

أجهزة تقوم بتغيير التوقيت تلقائيا

تقوم غالبية الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت بتحديث التوقيت تلقائيا وفقا للتوقيت الرسمي المعتمد، دون الحاجة إلى إجراء تغيير يدوي.

ومع ذلك، يفضل التأكد من صحة التوقيت بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، خاصة إذا كان الجهاز يعتمد على إعدادات يدوية أو لم يتم تحديث نظام التشغيل الخاص به.

كما يجب مراجعة المنبهات ومواعيد الاجتماعات والحصص الدرااسية ومواعيد الرحلات ووسائل النقل، حتى لا يؤدي تغيير الساعة إلى حدوث ارتباك في المواعيد.

التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يمثل تطبيق التوقيت الشتوي عودة إلى التوقيت الرسمي بعد انتهاء الفترة المحددة للتوقيت الصيفي، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة وفقا للموعد القانوني المحدد.

وبذلك يبدأ المواطنون في مصر العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد تأخير الساعة في منتصف الليل بنهاية الخميس 29 أكتوبر، على أن يستمر العمل بالنظام الشتوي حتى موعد العودة إلى التوقيت الصيفي وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

ويأتي تغيير الساعة بشكل دوري ضمن منظومة التوقيت المعمول بها في مصر، لذلك تظل متابعة المواعيد الرسمية وضبط الأجهزة والساعات المختلفة خطوة مهمة مع كل تغيير للتوقيت لتجنب التأخير أو اختلاف المواعيد.