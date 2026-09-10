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كاتب صحفي ينتقد اقتلاع أشجار شوارع القاهرة: من المسئول عن تشويه جمال قاهرة المعز؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاتب صحفي ينتقد اقتلاع أشجار شوارع القاهرة: من المسئول عن تشويه جمال قاهرة المعز؟

فتحي سند
فتحي سند
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

انتقد الكاتب الصحفي فتحي سند ما وصفه بـ«تشويه» المظهر الجمالي لشوارع القاهرة، بسبب ما قال إنه عمليات اقتلاع وإزالة لأشجار الشوارع الرئيسية، متسائلًا عن المسؤول عن هذه الممارسات.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من المسئول.. عن تشويه "جمال" قاهرة المعز بعمليات إبادة إجرامية لأشجار الشوارع الرئيسية واقتلاعها من جذورها».

وأضاف: «ثم تخرج إلى السطح بمنتهى الغرابة مبادرات "ازرع شجرة".. مشهد.. بكل آسف "عبثي" يكشف مدى "تخبط" متخذي القرار».

وأوضح الكاتب الصحفي أن المشهد يثير تساؤلات حول وجود تناقض بين إزالة الأشجار القائمة في عدد من الشوارع، وإطلاق مبادرات تهدف إلى زيادة التشجير وزراعة أشجار جديدة.

واختتم فتحي سند منشوره بالتأكيد على أن هذا التناقض، من وجهة نظره، يعكس حالة من التخبط في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحفاظ على الأشجار والمظهر الحضاري لشوارع القاهرة.

فتحي سند تصريحات فتحي سند شوارع القاهرة المعز

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