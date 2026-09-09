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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسين أبو صدام: الفلاح هو عامود الأمن الغذائي.. ونطالب بخفض أسعار مستلزمات الزراعة

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
معتز الخصوصي

أكد حسين أبو صدام، رئيس اتحاد الفلاحين الوفدي ونقيب الفلاحين، أن الفلاح المصري يمثل فخر الوطن وعمود الأمن الغذائي، مشددًا على أن الاحتفال بعيد الفلاح يجب أن يكون مناسبة للتأكيد على تقدير دوره ومساندته في مواجهة التحديات التي يواجهها.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد الفلاح التي نظمها حزب الوفد بمقره، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الحزب والفلاحين من مختلف المحافظات.

ووجه أبو صدام الشكر للدكتور السيد البدوي على رعايته للاحتفالية، كما أشاد بحضور الدكتور هاني سويلم، والدكتور محمد القرش ممثل وزارة الزراعة، وقيادات اتحاد الفلاحين من مختلف المحافظات.

وطالب نقيب الفلاحين بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتوفير مصادر الطاقة النظيفة، وإنشاء صندوق للتكافل الزراعي، إلى جانب تعميم نظام الزراعة التعاقدية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية دعم الفلاح وتخفيف الأعباء التي يتحملها في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما دعا إلى زيادة تمثيل الفلاحين في مجلسي النواب والشيوخ، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في البعثات الزراعية والمؤتمرات المحلية والدولية، مؤكدًا أن الفلاح يجب أن يكون حاضرًا في دوائر صنع القرار المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وأشار أبو صدام إلى أهمية التوسع في الزراعة العضوية وتقليل الاعتماد على الأسمدة والمستلزمات الكيميائية، مؤكدًا أن تطوير الزراعة المصرية يتطلب رؤية متكاملة تراعي مصالح الفلاح وتحافظ على الموارد الزراعية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى مشروعات حياة كريمة، ومستقبل مصر، والريف المصري، وتبطين الترع، والمشروع القومي للصوب الزراعية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل خطوات مهمة لدعم التنمية الزراعية.

واختتم نقيب الفلاحين كلمته بالتأكيد على أن الفلاح هو أساس قوة مصر، داعيًا أبناء القطاع الزراعي إلى الاعتزاز بدورهم، قائلًا إن الفلاح هو من يطعم الجميع ويستحق أن يكون التاج على رؤوس المصريين.

حسين أبو صدام اتحاد الفلاحين الفلاح عيد الفلاح

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