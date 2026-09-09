هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

طرحت النجمة هيفاء وهبي في الساعات القليلة الماضية، أحدث أغانيها بعنوان "سيبو سيبو"، ضمن ألبومها الجديد "ميجا هيفا 3"، لتواصل رحلتها الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات وألحان مروان السعداوي، توزيع وميكس ماستر وسام عبد المنعم، والفيديو كليب من اخراج حسام الحسيني عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، الي جانب المنصات الموسيقية المختلفة.



وسرعان ما تفاعل الجمهور بكثافة مع "سيبو سيبو" وسط اشادات واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ #سيبو_سيبو الترند بعد دقائق من اصدار الاغنية.



وكانت هيفاء وهبي قد شوقت الجمهور قبل طرح أغنية "سيبو سيبو" بحملة تشويقية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من جمهورها، خاصة بعد الكشف عن بوستر الأغنية الذي حمل طابعًا بصريًا لافتًا ومختلفًا.