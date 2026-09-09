فيفي عبده تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها: «اتكسرت وكان لازم أعمل عملية»

كشفت الفنانة فيفي عبده تفاصيل تعرضها للإصابة بعد سقوطها على السلم، موضحة أنها تعرضت لكسر استدعى تدخلًا طبيًا، لكنها رفضت إجراء عملية جراحية وقررت الاكتفاء بالتجبير.



وقالت فيفي عبده، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنها تعرضت للسقوط من على السلم رغم أن السلم كان صغيرًا، ما أدى إلى إصابتها بكسر.

وأضافت: «أنا وقعت واتكسرت من على السلم، مع إن السلم كان صغير، وكنت مفروض أعمل شرائح ومسامير، بس رفضت وجبستها».



وأوضحت الفنانة أنها فضّلت عدم الخضوع للجراحة والاكتفاء بالجبس، مشيرة إلى أن ما حدث معها جاء بشكل مفاجئ، وأنها لم تكن تتوقع أن يؤدي السقوط من سلم صغير إلى الإصابة بهذا الشكل.