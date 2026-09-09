​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

تخوض الدولة المصرية ممارسة استثنائية لإعادة صياغة فلسفة العمل الحكومي، تجلّت بوضوح في الانتقال الفعلي إلى العاصمة الجديدة حيث لم يكن النقل مجرد تحول جغرافي لمقرات الوزارات بالحي الحكومي، بل إعلانًا رسمياً عن تدشين بيئة عمل رقمية وذكية تُنهي عصر البيروقراطية. وفي لحظات التحول الكبرى، لا تقاس قوة الدول بحجم بنيتها التحتية فحسب، بل بالروح السارية في شرايين أجهزتها التنفيذية، إذ تنطلق رؤية «الجمهورية الجديدة» اعتماداً على جهاز إداري واِعٍ يتيح الانتقال الحقيقي من ثقافة «تأدية الواجب» إلى «صناعة الأثر التنموي المستدام ​

​تأتي جهود الدولة المصرية في إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطبيق مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي لتؤكد أن الجهاز الحكومي يمثل المحرك الأساسي للاستثمار، والمرآة العاكسة لكفاءة الدولة. ومن هنا برز مفهوم "تنمية الوعي المؤسسي" كأحد أهم محركات النجاح والتميز الإداري.

​قد يتساءل البعض: كيف يساهم الوعي المؤسسي في ترسيخ الكفاءة التشغيلية داخل أروقة المؤسسات الحكومية؟

​الوعي المؤسسي هو عملية منهجية تهدف لتعميق إدراك الموظف العام بالمسؤولية التنموية وأهداف الدولة الاستراتيجية، وفهمه العميق لدوره الحيوي ضمن منظومة العمل الحكومي. إن تعزيز الوعي يحول الكادر البشري من مجرد عنصر منفذ للتعليمات اليومية بصورة آلية إلى شريك فاعل ومبتكر في اتخاذ القرار وإحداث الفارق الإيجابي.

​«إن الإصلاح الإداري يتكامل بالأساس مع وعي الموظف العام وثقافته التنظيمية، مما يُعيد ترتيب أولوياته ويجعله مدركاً لخطورة وأهمية كل خدمة يقدمها لرفعة الوطن.»

​وتنعكس ثقافة الوعي المؤسسي على أرض الواقع في صورة تحولات إيجابية شاسعة تطال مختلف محاور العمل الحكومي؛ إذ يُترجم هذا الوعي مباشرة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر ربط المهام اليومية للموظف بالرؤية الشاملة للمؤسسة لتسهيل تنفيذ خطط الدولة التنموية. كما تتجلى أثاره في رفع كفاءة العمليات الإدارية من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الدورة المستندية وضمان السرعة والدقة في تقديم الخدمات للمواطنين. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليرتقي بمستوى أداء العاملين ويحفز طاقتهم على الابتكار ..

​ولكي نضمن تحويل مبادرات التوعية والتطوير إلى نهج مؤسسي مستدام في القطاع الحكومي، يتطلب الأمر المضي قدماً وفق خارطة طريق تنفيذية متكاملة؛ تبدأ بتأسيس ودعم وحدات متخصصة للتطوير المؤسسي داخل إدارات الموارد البشرية لتركز بالأساس على بناء الوعي الاستراتيجي وتنمية ثقافة الابتكار. ويستكمل هذا المسار بتطوير مقاييس التقييم السنوي لترتبط مدى استجابة الموظف للقيم المؤسسية ومساهمته الفاعلة في التحسين بأدائه الوظيفي، مع تكثيف آليات الاتصال والتواصل الداخلي لتقليص الفجوة التنفيذية وضمان انسياب الرؤية الاستراتيجية بوضوح من القيادة الإدارية إلى كافة المستويات التنفيذية. وتتوج هذه الخطوات بإرساء نظام دوري ومستمر للتقييم والقياس يرصد مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة ويستفيد من التغذية الراجعة لضمان مرونة الجهاز الإداري ومواكبته الدائمة لمتطلبات التنمية.

إن بناء جهاز إداري متطور ومستدام يقوم على الاستثمار في العقول والوعي. ويمثل "الوعي المؤسسي" الركيزة الأساسية للوصول إلى نهضة إدارية حديثة تليق بطموحات الدولة وتخدم المواطن بكفاءة واقتدار.