السفارة الأمريكية باليمن: الحوثيون بدأوا الحرب وعليهم تحمّل تبعات عدوانهم

اتهمت سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جماعة الحوثي بإشعال التصعيد الحالي، مؤكدة دعمها للحكومة اليمنية الشرعية وللمملكة في التصدي لما وصفته بـ"الإرهاب الحوثي"، تزامناً مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في الضالع والبيضاء والحديدة.

واشنطن: الحوثيون يتحملون تبعات عدوانهم

قالت سفارة أمريكا لدى اليمن في بيان، إن "الحوثيون هم من بدأوا هذا الصراع، وعليهم تحمل تبعات عدوانهم"، مؤكدة أن"حكومة اليمن هي الحكومة الشرعية الوحيدة ولها كامل الحق في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة الإرهاب"، كما "يحق للمملكة الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، ودعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء الإرهاب الحوثي".

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي ويشن هجوماً معاكساً في الضالع

وفي تطور ميداني، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن "قواتنا المسلحة صدت هجوماً حوثياً، وتشن هجوماً معاكساً على مواقع مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة مريس" شمال محافظة الضالع، وفق ما نقلته قناة "العربية".

السيطرة على مواقع جديدة في البيضاء

وفي محافظة البيضاء، أعلنت القوات الحكومية تمكنها من السيطرة على مواقع "حيد الخزان" و"الفليحان" و"الناصفة"، ضمن العمليات العسكرية الجارية في المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بأن "القوات المسلحة والقوات المشتركة استعادت مديرية حيس في محافظة الحديدة بالكامل من سيطرة الحوثيين - جماعة أنصار الله".

وتمثل استعادة المديرية تقدماً ميدانياً جديداً للقوات الحكومية في الساحل الغربي.

نزوح أكثر من 2500 أسرة جراء التصعيد في تعز والحديدة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن "تصعيد القتال في تعز والحديدة أدى إلى نزوح نحو 2,519 أسرة منذ بدء التصعيد"، في مؤشر على تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اشتعال المواجهات في المحافظتين.