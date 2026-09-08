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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

فايا يونان
فايا يونان
محمد نبيل

طرحت الفنانة السورية فايا يونان أحدث أغنياتها "روحي وروحك"، لتكون أولى أغنيات ألبومها الجديد "فصول"، الذي تقدم من خلاله تجربة فنية وشخصية مختلفة، ويعد أول ألبوم تكتب جميع أغنياته بنفسها.

وتحمل الأغنية طابعًا شخصيًا بالنسبة لفايا يونان، إذ تزامن طرحها مع إعلان خطوبتها، بعدما كشفت أن "روحي وروحك" كانت هديتها لخطيبها بمناسبة عيد الحب، بعد أسابيع قليلة من لقائهما، لتوثق من خلالها المشاعر التي عاشتها في بداية علاقتهما.

وتقدم فايا يونان في "روحي وروحك" أغنية عاطفية شخصية، كتبت كلماتها ولحنتها بنفسها، بينما تولى جوزيف دمرجيان مهمة التوزيع الموسيقي، وتعتمد الأغنية على الجيتار إلى جانب حضور آلة الناي، في مزيج موسيقي يبرز الطابع العاطفي للعمل.

ويرافق طرح الأغنية فيديو مصور بطابع عفوي وحميمي، قام خطيب فايا بتصويره باستخدام أول كاميرا فيديو محمولة اقتناها واحتفظ بها منذ عام 2000، وتظهر فايا خلاله وهي تؤدي كلمات الأغنية، في لقطات توثق جانبًا شخصيًا من العلاقة الرومانسية بينهما وتضيف أجواء من الحنين والخصوصية إلى الأغنية.
 

وقالت فايا عن الأغنية: "روحي وروحك من أكثر الأغاني صدقًا وخصوصية بالنسبة لي، كانت هديتي لخطيبي، بعد أسابيع قليلة من لقائنا. كنت أشعر بالكثير من المشاعر المخيفة والمربكة، لكنها في الوقت نفسه كانت جميلة، ولم أكن أعرف ماذا أفعل بها، لذلك وضعتها في أغنية".
 

وتمهد فايا يونان عبر الأغنية لألبومها الجديد "فصول"، الذي يمثل محطة جديدة في مشوارها الفني، حيث يضم مجموعة من الأغنيات التي تجسد فصولًا مختلفة من حياتها ورحلتها، وتتناول وجوهًا متعددة للحب، بما تحمله من لحظات فرح وتحديات وتقلبات وتجارب إنسانية. كما تضع لمستها الشخصية والخاصة في الألبوم عبر كتابة كافة أغانيه، في تجربة تعد 
الأولى في مشوارها.

فايا يونان صور فايا يونان أغاني فايا يونان

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"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

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