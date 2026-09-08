بعد إصابة الفنانة هبة كامل.. هؤلاء الأكثر عرضة لأورام المرارة

كشفت الفنانة هبة كامل، مؤخرا، أن أصعب فترة فى حياتها كانت خلال إصابتها بأورام المرارة حيث أثرت عليها صحيا واجتماعيا.

وأوضحت الفنانة هبة كامل أن مرضها كشف لها حقيقة من حولها، فهناك غرباء وقفوا بجانبها وأصدقاء تخلوا عنها. كما وجدت الدعم من جمهورها الذي ظل يذكرها بالدعاء خلال هذه المرحلة الصعبة.

قدمت الفنانة هبة كامل العديد من الأعمال الفنية فى حقبة التسعينيات حيث كان أبرزها مسلسل ساكن قصادى ومسلسل يوميات ونيس، كما شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الحديثة مثل حرب أطاليا و7 ورقات كوتشينة.

ووفقا لما جاء فى موقع “كيلافند كلينك” نكشف لكم الأشخاص الأكثر عرضة لسرطان المرارة ليتخذوا الاحتياطات الكافية.

هؤلاء الأكثر عرضة لسرطان المرارة



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم العوامل التي قد تزيد خطر التعرض للإصابة بسرطان المرارة فيما يلي:

الإناث

سرطان المرارة أكثر شيوعًا لدى النساء مقارنةً بالرجال ويعتقد الخبراء أن هذا قد يكون مرتبطًا بهرمون الإستروجين، الذي يزيد خطر تكوّن حصوات المرارة، إذ إن مستويات الإستروجين تكون غالبًا أعلى في أجسام الإناث منذ الولادة مقارنةً بالذكور.



التقدم في العمر

يزداد خطر التعرض للإصابة بسرطان المرارة مع التقدُّم في العمر، وتشيع الإصابة به بصورة أكبر بعد سن 65 عامًا، إلا أنه يمكن أن يُصيب الأطفال.



سيرة مرَضية للإصابة بحصوات المرارة

ينتشر سرطان المرارة بين المصابين بحصوات المرارة أو الذين أُصيبوا بها من قبل أكثر من غيرهم. وقد تكون حصوات المرارة الكبيرة أكثر خطورة وحصوات المرارة حالة شائعة الحدوث، إلا أن سرطان المرارة حالة نادرة، حتى لدى الأشخاص المصابين بحصوات المرارة.



حالات مرَضية أخرى في المرارة

من الحالات المرَضية الأخرى التي تُصيب المرارة وقد تزيد خطر الإصابة بسرطان المرارة: السلائل والعدوى وتورّم المرارة وتهيّجها بشكل مستمر، أو ما يُعرَف بالتهاب المرارة المزمن.

التهاب القنوات الصفراوي ويسبب التهاب الأقنية الصفراوية المصلِّب الأولي التهاب القنوات التي تصرِّف العصارة الصفراوية من المرارة والكبد، ومن ثمّ تزيد هذه الحالة خطر الإصابة بسرطان المرارة.