مصر تستعرض قوتها الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة مصرية متميزة، عكست ما تتمتع به القوات الجوية المصرية من تنوع وقدرات متقدمة في مجالات الطيران القتالي والنقل والتدريب.

وضم الجناح الخارجي للمعرض تشكيلة متنوعة من الطائرات والمروحيات، شملت مقاتلات متعددة المهام، وطائرات للنقل الجوي، ومروحيات هجومية ومسلحة، إلى جانب طائرات التدريب، في مشهد يجسد تنوع منظومة الطيران العسكري المصري.

وفي مقدمة الطائرات المعروضة، برزت المقاتلات الفرنسية من طراز رافال، إلى جانب ميج-29 وإف-16، فضلا عن المروحيات الهجومية، وفي مقدمتها أباتشي وكاموف-52ومي-28.



كما شملت المشاركة المصرية عددا من طائرات النقل والتدريب العسكري، من بينها طائرات كاسا C-295 وC-130 وإليوشن وشينوك، إلى جانب طائرة التدريب K-8، بما يعكس اتساع وتنوع أسطول الطيران العسكري المصري وتعدد مهامه



معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وتنظم فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمدينة العلمين، وذلك بتنظيم من جهات مصرية رئيسية من بينها وزارة الدفاع والقوات الجوية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران وشركات وطنية أخرى، بما يعكس الطابع المتكامل للمعرض الذي يجمع بين البعدين العسكري والمدني ومجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا.

ويشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، أكثر من 250 عارضا يمثلون 50 دولة إلى جانب أكثر من 100 طائرة من مختلف الطرازات بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة عالميا في مجالات الطيران والفضاء.

ويتيح المعرض الذي يعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الطيران على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط فرصا للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مختلف مجالات الطيران والتسليح الجوي والمسيرات الجوية وتكنولوجيا الفضاء.

مشاركة كبرى الشركات الغربية

ومن أبرز المشاركين في المعرض شركة إيرباص الأوروبية إلى جانب شركة بوينج إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة الطائرات والأنظمة الجوية كما تشارك شركة داسو للطيران الفرنسية المصنعة لطائرات رافال ومن بريطانيا تشارك شركة بي إيه إي سيستمز إحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية عالميا.

حضور روسي صيني تركي قوي في المعرض

ولا يتوقف المشهد عند الشركات الغربية إذ تشهد قائمة العارضين حضورا روسيا وصينيا وتركيا بارزا من خلال شركات وكيانات متخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء حيث تشارك شركة ألماز أنتي الروسية المتخصصة في منظومات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي وأنظمة التحكم كذلك شركة سوخوي، فيما تحضر الصين عبر كيانات من بينها CATIC وCPMIEC وALIT التابعة لمنظومة صناعة الطيران والفضاء الصينية بينما تشارك تركيا من خلال شركة أسيلسان المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية والعسكرية بما في ذلك الرادارات والأنظمة الكهروبصرية والاتصالات.

مشاركة عربية نوعية

ولا تقتصر المشاركة على الشركات العالمية الكبرى بل تمتد إلى الصناعات الدفاعية العربية الساعية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية حيث تبرز المشاركة الوطنية المصرية لشركات تابعة للقطاع الخاص المصري وكذلك شركة إيدج جروب الإماراتية التي تضم عشرات الكيانات العاملة في مجالات المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتقنيات الفضاء والاستخبارات والمسيرات بما يمنح المعرض بعدا عربيا مهما.