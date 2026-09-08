الطيران اليمني يضرب تعزيزات حوثية متجهة إلى الوازعية بمحافظة تعز

استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، تعزيزات تابعة لجماعة الحوثيين كانت في طريقها إلى مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وسط تصاعد العمليات العسكرية على عدد من جبهات المحافظة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الغارات الجوية استهدفت التعزيزات الحوثية أثناء تحركها باتجاه الوازعية، فيما حلق الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية في أجواء محافظة تعز بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية.

ويأتي الاستهداف في ظل تصعيد ميداني متواصل في غرب تعز والساحل الغربي، حيث شهدت الأيام الأخيرة مواجهات وعمليات عسكرية متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين.

وكان طيران القوات المسلحة اليمنية قد استهدف، في وقت سابق، تعزيزات حوثية في منطقة الربيعي غربي تعز، كانت متجهة إلى جبهتي جبل هان وحذران، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، مشيرة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية جراء الغارات.

وتكتسب مديرية الوازعية أهمية ميدانية نظراً لموقعها في غرب محافظة تعز وقربها من مناطق الساحل الغربي، في وقت تشهد فيه الجبهات الممتدة بين تعز والساحل تصعيداً عسكرياً متزايداً.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة اليمنية إحراز تقدم في عدد من المحاور، بينها جبهات تعز والجوف والبيضاء، وسط استمرار المواجهات مع جماعة الحوثيين.