ترقيات جديدة لأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين للعام القضائي 2026/2027

اعتمد مكتب النائب العام المساعد لمدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة حركة ترقيات لأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين الأول والمحامين العامين للعام القضائي 2026/2027، والتي تضمنت ترقية عدد من أعضاء النيابة إلى درجات وظيفية أعلى، إلى جانب تحديد جهات ومقار عملهم الجديدة.



وشملت الحركة عددًا من الترقيات إلى درجة محامٍ عام أول ومحامٍ عام، مع توزيع الأعضاء على عدد من النيابات والجهات التابعة للنيابة العامة، من بينها التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وإدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، والأموال العامة العليا، والشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والشئون الضريبية والجمركية وغيرها.