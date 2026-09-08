قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً داخل شبكة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ليقترب سعر العملة الخضراء من حاجز 51 جنيهًا في أغلب البنوك، بينما تخطى ال 51 جنيهاً رسمياً في مصرف أبوظبي الإسلامي، ويترقب المواطنون تغير حركة سعر الدولار على مدار الساعات المقبلة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامى: للشراء 51.000 جنيه، وللبيع 51.100 جنيه

اتش اس بى سى HSBC: للشراء 50.932 جنيه، وللبيع 51.028 جنيه

كريدى أجريكول: للشراء 50.930 جنيه، وللبيع 51.030 جنيه

بنك مصر: للشراء 50.930 جنيه، وللبيع 51.030 جنيه

الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

البنك الأهلي المصري: للشراء 50.930 جنيه، وللبيع 51.030 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

المصرف المتحد: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

بنك قناة السويس: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

البنك المصرى الخليجى: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

بنك التعمير والإسكان: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

بنك الإسكندرية: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

بنك البركة: للشراء 50.850 جنيه، وللبيع 50.950 جنيه

البنك المركزى المصري: للشراء 50.839 جنيه، وللبيع 50.978 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: للشراء 50.800 جنيه، وللبيع 50.900 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK: للشراء 50.800 جنيه، وللبيع 50.900 جنيه.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنوك اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

الزمالك

5 معلومات عن مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة في الدوري..الغيابات والتشكيل المتوقع

زيزو

محامي زيزو: طلبنا بطلان قرار حفظ الشكوى وإلزام الزمالك بسداد مستحقات اللاعب وسنلجأ للكاس

مورينيو

موراتا يترقب «عودة مورينيو».. تصريحات المدرب البرتغالي تثير إعجاب مهاجم إسبانيا

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد