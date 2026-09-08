ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً داخل شبكة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ليقترب سعر العملة الخضراء من حاجز 51 جنيهًا في أغلب البنوك، بينما تخطى ال 51 جنيهاً رسمياً في مصرف أبوظبي الإسلامي، ويترقب المواطنون تغير حركة سعر الدولار على مدار الساعات المقبلة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامى: للشراء 51.000 جنيه، وللبيع 51.100 جنيه

اتش اس بى سى HSBC: للشراء 50.932 جنيه، وللبيع 51.028 جنيه

كريدى أجريكول: للشراء 50.930 جنيه، وللبيع 51.030 جنيه

بنك مصر: للشراء 50.930 جنيه، وللبيع 51.030 جنيه

البنك الأهلي المصري: للشراء 50.930 جنيه، وللبيع 51.030 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

المصرف المتحد: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

بنك قناة السويس: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

البنك المصرى الخليجى: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

بنك التعمير والإسكان: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

بنك الإسكندرية: للشراء 50.870 جنيه، وللبيع 50.970 جنيه

بنك البركة: للشراء 50.850 جنيه، وللبيع 50.950 جنيه

البنك المركزى المصري: للشراء 50.839 جنيه، وللبيع 50.978 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: للشراء 50.800 جنيه، وللبيع 50.900 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK: للشراء 50.800 جنيه، وللبيع 50.900 جنيه.