داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة داليا مصطفي الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بصورة فى آخر ظهور لها.

تفاصيل إطلالة داليا مصطفى

وتألقت داليا بظهورها بفستان أبيض قصير فوق الركبة اتسم بستايل الكاجوال وهو ما كشف عن اناقتها.

وتتميز داليا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد داليا، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.