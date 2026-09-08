مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي

لقي شخصان مصرعهما، إثر تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث الطيران التي شهدتها ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية، بحسب RT.

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في سان دييجو، عبر منصة "إكس"، بأن نحو 30 من رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحادث بعد أن تلقوا بلاغا حوالي الساعة 5:21 مساء، حيث كانت الطائرة مشتعلة على مدرج المطار، وتم إغلاق المطار مؤقتا خلال عمليات الطوارئ، في حين لم تتضح بعد الظروف الدقيقة التي أدت إلى التحطم، ولا يزال التحقيق جاريا لكشف ملابسات الحادث.



وأشار شهود عيان، وفقا لقناة "فوكس 5 سان دييجو"، إلى أنهم شاهدوا الطائرة وهي تشتعل أثناء عملهم في محيط المطار.

