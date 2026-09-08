قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
الهباش لصدى البلد: أكبر تحدي يواجه الشعب الفلسطيني هو الاحتلال.. وأكثر من 2700 أسرة فنيت تماما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
أسماء عبد الحفيظ

مع بداية العام الدراسي، تنشغل الأمهات بتجهيز الزي المدرسي والكتب واللانش بوكس ومواعيد النوم، لكن وسط هذه التفاصيل اليومية قد تقع بعض الأخطاء البسيطة دون قصد، والتي تؤثر على راحة الطفل وقدرته على التأقلم مع روتين المدرسة الجديد.

أول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

أول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر 

وأكدت الدكتورة إيمان عبد العظيم استشاري الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الأيام الأولى من الدراسة تحتاج إلى تنظيم هادئ ومتدرج، خاصة فيما يتعلق بالنوم والتغذية والنشاط البدني والحالة النفسية للطفل، لأن الانتقال المفاجئ من أجواء الإجازة إلى الالتزام المدرسي قد يسبب الإرهاق والتوتر لدى بعض الأطفال.

1- تغيير مواعيد النوم فجأة

من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الأمهات محاولة إجبار الطفل على النوم مبكرًا قبل الدراسة بيوم أو يومين فقط، بعد أن اعتاد السهر والاستيقاظ في أوقات متأخرة خلال الإجازة.

والأفضل تعديل موعد النوم تدريجيًا، مع تثبيت موعد الاستيقاظ قدر الإمكان، حتى يتأقلم الطفل مع مواعيد المدرسة دون الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

أول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر  

2- إهمال وجبة الإفطار

قد تتعجل الأم صباحًا بسبب ضيق الوقت، فتسمح للطفل بالخروج إلى المدرسة دون تناول الإفطار.

لكن من الأفضل تقديم وجبة بسيطة ومتوازنة قبل الذهاب إلى المدرسة، مثل البيض والجبن والخبز، أو الزبادي مع الفاكهة، حسب عمر الطفل وما يناسبه.

3- ملء اللانش بوكس أكثر من اللازم

تعتقد بعض الأمهات أن وضع كمية كبيرة من الطعام في اللانش بوكس يضمن أن الطفل لن يجوع، لكن الطفل قد يشعر بالشبع سريعًا أو يترك جزءًا كبيرًا من الوجبة.

والأفضل اختيار كميات مناسبة لعمره، مع التنويع بين البروتين والنشويات والخضروات أو الفاكهة، إلى جانب زجاجة مياه.

4- الاعتماد على الحلويات والمقرمشات

من الأخطاء الشائعة وضع الشوكولاتة والحلويات والمقرمشات بشكل يومي داخل اللانش بوكس لإرضاء الطفل.

وتنصح استشاري الأطفال بعدم جعل هذه المنتجات أساس الوجبة، مع تشجيع الطفل على تناول الأطعمة المنزلية والفاكهة والخضراوات، ويمكن تقديم الحلويات بكميات محدودة من وقت لآخر.

5- تجاهل شرب المياه

قد ينشغل الطفل بالمدرسة واللعب وينسى تناول المياه، لذلك من المهم وضع زجاجة مياه مناسبة معه وتذكيره بأهمية شربها على مدار اليوم.

ويفضل ألا تعتمد الأم على العصائر والمشروبات المحلاة باعتبارها البديل الأساسي للمياه.

6- منع الحركة بعد العودة من المدرسة

قد تعتقد بعض الأمهات أن الطفل يحتاج إلى الجلوس طوال فترة ما بعد المدرسة للمذاكرة، لكن تخصيص وقت مناسب للحركة واللعب يساعده على التخلص من التوتر واستعادة نشاطه.

لذلك يمكن تنظيم اليوم بحيث يحصل الطفل على فترة للراحة والحركة، ثم يبدأ المذاكرة في موعد محدد، مع الحفاظ على وقت النوم.

7- تجاهل أعراض الإرهاق

إذا بدأ الطفل يعاني من النعاس المستمر، أو الصداع المتكرر، أو ضعف التركيز، أو العصبية بصورة غير معتادة، فلا يفضل تجاهل هذه العلامات، خاصة إذا استمرت لأيام.

وقد تكون هذه الأعراض مرتبطة بعدم الحصول على النوم الكافي أو اضطراب الروتين اليومي، وفي حال استمرارها يجب استشارة طبيب الأطفال لتقييم حالة الطفل وتحديد السبب.

8- الضغط النفسي الزائد

لا يتعلق الاستعداد للدراسة بالطعام والنوم فقط، فقد يشعر الطفل بالقلق من المدرسة أو المدرسين أو زملائه، خصوصًا خلال الأيام الأولى.

لذلك من المهم أن تمنحه الأم فرصة للحديث عما يزعجه، وألا يتحول كل يوم دراسي إلى سلسلة من الأوامر والانتقادات.

كما يمكن للأم سؤال طفلها عن يومه بطريقة بسيطة، وتشجيعه على التعبير عن مشاعره، مع التعامل مع أي مشكلة مدرسية بهدوء ودون تخويف.

الأمهات العام الدراسي مع بداية العام الدراسي الزي المدرسي مواعيد النوم فجأة إهمال وجبة الإفطار ملء اللانش بوكس أكثر من اللازم الاعتماد على الحلويات والمقرمشات تجاهل شرب المياه منع الحركة بعد العودة من المدرسة تجاهل أعراض الإرهاق ضعف التركيز الطفل النعاس أول أسبوع مدرسة اللانش بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

التأمين الصحي

الفارق بين التأمين الصحي الشامل والمنظومة القديمة.. تفاصيل

الإدمان

تفاصيل إطلاق حملة متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك لرفع وعي الفتيات

جانب من اللقاء

مسؤول بتعليم الكبار يكشف جهود الدولة للقضاء على الأمية.. ويؤكد: «مصر بلا أمية» هدف أساسي

بالصور

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

بالحمالات.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد