أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

مع بداية العام الدراسي، تنشغل الأمهات بتجهيز الزي المدرسي والكتب واللانش بوكس ومواعيد النوم، لكن وسط هذه التفاصيل اليومية قد تقع بعض الأخطاء البسيطة دون قصد، والتي تؤثر على راحة الطفل وقدرته على التأقلم مع روتين المدرسة الجديد.

أول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

أول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

وأكدت الدكتورة إيمان عبد العظيم استشاري الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الأيام الأولى من الدراسة تحتاج إلى تنظيم هادئ ومتدرج، خاصة فيما يتعلق بالنوم والتغذية والنشاط البدني والحالة النفسية للطفل، لأن الانتقال المفاجئ من أجواء الإجازة إلى الالتزام المدرسي قد يسبب الإرهاق والتوتر لدى بعض الأطفال.

1- تغيير مواعيد النوم فجأة

من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الأمهات محاولة إجبار الطفل على النوم مبكرًا قبل الدراسة بيوم أو يومين فقط، بعد أن اعتاد السهر والاستيقاظ في أوقات متأخرة خلال الإجازة.

والأفضل تعديل موعد النوم تدريجيًا، مع تثبيت موعد الاستيقاظ قدر الإمكان، حتى يتأقلم الطفل مع مواعيد المدرسة دون الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

أول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

2- إهمال وجبة الإفطار

قد تتعجل الأم صباحًا بسبب ضيق الوقت، فتسمح للطفل بالخروج إلى المدرسة دون تناول الإفطار.

لكن من الأفضل تقديم وجبة بسيطة ومتوازنة قبل الذهاب إلى المدرسة، مثل البيض والجبن والخبز، أو الزبادي مع الفاكهة، حسب عمر الطفل وما يناسبه.

3- ملء اللانش بوكس أكثر من اللازم

تعتقد بعض الأمهات أن وضع كمية كبيرة من الطعام في اللانش بوكس يضمن أن الطفل لن يجوع، لكن الطفل قد يشعر بالشبع سريعًا أو يترك جزءًا كبيرًا من الوجبة.

والأفضل اختيار كميات مناسبة لعمره، مع التنويع بين البروتين والنشويات والخضروات أو الفاكهة، إلى جانب زجاجة مياه.

4- الاعتماد على الحلويات والمقرمشات

من الأخطاء الشائعة وضع الشوكولاتة والحلويات والمقرمشات بشكل يومي داخل اللانش بوكس لإرضاء الطفل.

وتنصح استشاري الأطفال بعدم جعل هذه المنتجات أساس الوجبة، مع تشجيع الطفل على تناول الأطعمة المنزلية والفاكهة والخضراوات، ويمكن تقديم الحلويات بكميات محدودة من وقت لآخر.

5- تجاهل شرب المياه

قد ينشغل الطفل بالمدرسة واللعب وينسى تناول المياه، لذلك من المهم وضع زجاجة مياه مناسبة معه وتذكيره بأهمية شربها على مدار اليوم.

ويفضل ألا تعتمد الأم على العصائر والمشروبات المحلاة باعتبارها البديل الأساسي للمياه.

6- منع الحركة بعد العودة من المدرسة

قد تعتقد بعض الأمهات أن الطفل يحتاج إلى الجلوس طوال فترة ما بعد المدرسة للمذاكرة، لكن تخصيص وقت مناسب للحركة واللعب يساعده على التخلص من التوتر واستعادة نشاطه.

لذلك يمكن تنظيم اليوم بحيث يحصل الطفل على فترة للراحة والحركة، ثم يبدأ المذاكرة في موعد محدد، مع الحفاظ على وقت النوم.

7- تجاهل أعراض الإرهاق

إذا بدأ الطفل يعاني من النعاس المستمر، أو الصداع المتكرر، أو ضعف التركيز، أو العصبية بصورة غير معتادة، فلا يفضل تجاهل هذه العلامات، خاصة إذا استمرت لأيام.

وقد تكون هذه الأعراض مرتبطة بعدم الحصول على النوم الكافي أو اضطراب الروتين اليومي، وفي حال استمرارها يجب استشارة طبيب الأطفال لتقييم حالة الطفل وتحديد السبب.

8- الضغط النفسي الزائد

لا يتعلق الاستعداد للدراسة بالطعام والنوم فقط، فقد يشعر الطفل بالقلق من المدرسة أو المدرسين أو زملائه، خصوصًا خلال الأيام الأولى.

لذلك من المهم أن تمنحه الأم فرصة للحديث عما يزعجه، وألا يتحول كل يوم دراسي إلى سلسلة من الأوامر والانتقادات.

كما يمكن للأم سؤال طفلها عن يومه بطريقة بسيطة، وتشجيعه على التعبير عن مشاعره، مع التعامل مع أي مشكلة مدرسية بهدوء ودون تخويف.