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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية، بالتزامن مع التغيرات التي يشهدها سعر الأوقية عالميا وتحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يتعاملون مع الذهب باعتباره أحد الأصول التي يمكن استخدامها في الادخار والحفاظ على قيمة المدخرات وتنويع الاستثمارات في ظل المتغيرات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7210 جنيهات للبيع، مقابل 7165 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6310 جنيهات للبيع، مقابل 6270 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 من أكثر الأعيرة تداولا في السوق المحلية.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5410 جنيهات للبيع، مقابل 5375 جنيها للشراء.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 4205 جنيهات للبيع، مقابل 4180 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50480 جنيها للبيع، مقابل 50160 جنيها للشراء.

وسجلت الأوقية بالأسعار المحلية نحو 224300 جنيه للبيع، مقابل 222880 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا نحو 4405.87 دولار.

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها حركة سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقد تشهد أسعار الذهب تحركات متكررة على مدار اليوم، نتيجة التغيرات في الأسواق العالمية وحركة التداول محليا، لذلك يفضل متابعة السعر المعلن في وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء.

كما يجب الانتباه ، إلى أن السعر المعلن لجرام الذهب لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات، إذ تضاف إليه قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف هذه التكاليف بحسب نوع المشغولة وتصميمها والشركة المنتجة أو التاجر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

وتعد حركة الدولار الأمريكي من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، بالإضافة إلى معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر بدورها في قرارات المستثمرين واتجاهات الأسواق.

كما يمكن أن تؤثر التطورات السياسية والتوترات الجيوسياسية في حركة المعدن النفيس، إذ قد يرتفع الإقبال على الذهب خلال فترات زيادة المخاطر وعدم اليقين، باعتباره من الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من تقلبات الأسواق.

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يحتفظ الذهب بمكانته كأحد خيارات الادخار لدى المواطنين، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، كما يستخدمه بعض المستثمرين ضمن خطط تنويع الأصول وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والمالية.

ويختلف اختيار شكل الذهب وفقا للهدف من الشراء، فبينما يفضل البعض المشغولات الذهبية بغرض الاقتناء، يتجه آخرون إلى السبائك والجنيهات باعتبارها من الخيارات المستخدمة في الادخار والاستثمار، مع ضرورة حساب المصنعية والرسوم عند تحديد التكلفة الفعلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من التطورات المحلية والعالمية، وعلى رأسها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار، ومعدلات التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في توجهات المستثمرين.

ومع استمرار هذه المتغيرات، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل متابعة من المواطنين والمستثمرين، مع أهمية التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ المعاملة، والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء، للوصول إلى التكلفة النهائية بدقة.

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