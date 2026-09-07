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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

نورهان حشاد
نورهان حشاد
نورهان حشاد

نركض في ساقية الحياة اليومية وكأننا في سباق مع مجهول، نلاحق "لقمة العيش" ونطارد طموحات لا تنتهي، غافلين عن وهم المحطة القادمة التي سنرتاح فيها، بينما الحقيقة الواضحة هي أن القطار لن يتوقف ما لم نضغط نحن على المكابح؛ فالراحة ليست مكاناً نصل إليه، بل هي إختيار ننتزعه انتزاعاً من وسط الفوضى والمسؤوليات.

نستيقظ كل صباح مدفوعين بمنبهات صاخبة، وقوائم مهام لا تنتهي، ورغبة عارمة في اللحاق بشيء ما، نركض في ساقية الحياة اليومية، نلاحق لقمة العيش، ونطارد مناصب نتوهم أن خلفها تكمن السعادة الموعودة.

نهمس لأنفسنا في كل محطة بأننا سنرتاح عندما نصل إلى هذا الهدف، أو أننا سنبدأ في العيش حين نحقق هذا الإنجاز، لكن الحقيقة التي نتجاهلها وسط غبار المعركة اليومية هي أن الراحة ليست محطة وصول، بل هي تذكرة مغادرة نمنحها لأنفسنا الآن، فهي قرار واعي وإختيار شجاع في عالم يقدس الإحتراق الوظيفي والركض المستمر.

إن الحياة في جوهرها ليست مجرد فاتورة حساب طويلة ندفع ثمنها من أعمارنا، ولا هي حلبة ركض نلهث فيها لإرضاء أرقام صماء لا تشبع، بل هي تتسلل في تفاصيل صغيرة نمر عليها مرور الكرام؛ تلك الضحكة العفوية التي نشاركها مع شخص نحبه، أو خروجة دافئة مع أصدقاء "سالكة" قلوبهم ونياتهم صافية، أو فنجان قهوة الصباح الذي نرتشفه ببطء شديد دون أن ننظر إلى عقارب الساعة، هذه اللحظات العادية جداً هي في الواقع أثمن ما نملك، وهي الوقود الحقيقي الذي يجعل لرحلة السعي معنى.

ولكن يقف السؤال الأهم هل نحن ننجح حقاً، أم تحولنا إلى تروس صامتة في آلة لا تهدأ ؟" إن النجاح الحقيقي ليس صك ملكية لكرسي المكتب، ولا هو قائمة إنجازات نضحي في سبيلها بكل ساعات يومنا لنحول أنفسنا إلى آلات صماء تنتج وتنزف شغفاً.

المعادلة السحرية تكمن في "التوازن"؛ أن نبني غدنا بذكاء دون أن تدهس حاضرنا المليء بالتفاصيل التي تستحق أن تُعاش، فما قيمة أن نصل إلى قمة الجبل فرادى، منهكين، ونكتشف في النهاية أننا خسرنا صحتنا، وشغفنا في الحياة.

وما فائدة أن ننجح في أعمالنا بينما نسقط في فخ استنزاف أرواحنا لأجل الآخرين؟

هناك خط رفيع بين العطاء وبين تحويل أنفسنا إلى قربان يُحرق لإرضاء مقاييس لم تُفصَّل لنا. 
الحياة أثمن من أن نقضيها في نحت ملامحنا وتعديل أفكارنا لتناسب قوالبهم الضيقة، فكر في الأمر بمن يشوه ألوان لوحته الفريدة ليرضي عيناً لا تفقه في الفن شيئاً، هكذا تبدو المحاولات لتعديل الروح لتناسب مقاييس الآخرين.

فالعلاقات الإنسانية وجدت لتكون المأوى الأمن الوحيد الذي نخلع فيه أقنعتنا ودروعنا الثقيلة، ونهرب إليه حفاة الأقدام لنشفى من خدوش هذا العالم.

لنضع حداً حاسماً: من لا يرى في وجودنا مكسباً، لا نرَى في غيابه خسارة، لنساند من يشد على أيدينا، ولنشترِ راحة بالنا، فالمقاعد في قطار العمر محدودة، ولا تتسع لمن لا يقدر قيمتنا.

في النهاية، لنجعل هذا السؤال بوصلتنا اليومية: ما هو الشيء الذي سنفعله اليوم لنعيش حقاً، وليس فقط لنلحق بقطار المسؤوليات؟

إن التوقف لالتقاط الأنفاس ليس كسلاً، بل هو ذروة الحكمة والاستمرارية ليلتفت كلٌ منا لنفسه، ولنسترخِ قليلاً، ونتذكر دائماً: أوعى وأنت بتجري على لقمة العيش... تنسى تعيش.

لقمة العيش ساقية الحياة السعادة

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