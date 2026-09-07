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سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق مع استمرار متابعة تحركات المعدن النفيس عالميا ومحليا، إلى جانب حركة سعر الأوقية في البورصات العالمية وتطورات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فضلا عن المواطنين الذين ينظرون إلى الذهب باعتباره أحد خيارات الادخار والحفاظ على قيمة المدخرات وتنويع الأصول في ظل المتغيرات الاقتصادية والأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7215 جنيها للبيع، مقابل 7160 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6315 جنيها للبيع، مقابل 6265 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 5415 جنيها للبيع، مقابل 5370 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 4210 جنيهات للبيع، مقابل 4175 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50520 جنيها للبيع، مقابل 50120 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأوقية بالجنيه المصري نحو 224480 جنيها للبيع، مقابل 222700 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الأوقية عالميا نحو 4406.65 دولار.

أسعار الذهب اليوم

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها حركة السعر العالمي للأوقية، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد نتيجة تحركات الأسواق العالمية وتغيرات التداول داخل السوق المصرية، لذلك تظل متابعة السعر وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء أمرا مهما بالنسبة للمواطنين والمستثمرين.

كما يجب الانتباه إلى أن السعر المعلن لجرام الذهب لا يمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، حيث تضاف إليه المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف قيمة هذه التكاليف وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والتاجر أو الشركة المنتجة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسات النقدية.

وتعد حركة الدولار الأمريكي من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميا، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر في قرارات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال بين الذهب وباقي الأصول الاستثمارية.

كما تلعب التطورات السياسية والتوترات الجيوسياسية دورا في تحركات أسعار الذهب، حيث قد يتزايد الإقبال على المعدن النفيس خلال فترات ارتفاع المخاطر وعدم اليقين في الأسواق، باعتباره من الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من التقلبات.

الذهب كخيار للادخار والاستثمار

ويحتفظ الذهب بمكانته كأحد خيارات الادخار لدى المواطنين، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، كما يدخل ضمن استراتيجيات بعض المستثمرين لتنويع الأصول وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والمالية.

وتختلف طريقة التعامل مع الذهب بحسب الهدف من الشراء، إذ يفضل البعض المشغولات الذهبية للاقتناء، بينما يتجه آخرون إلى السبائك والجنيهات عند البحث عن وسيلة للادخار والاستثمار مع مراعاة تكاليف المصنعية والرسوم.

 

أسعار الذهب اليوم

توقعات حركة أسعار الذهب

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدد من التطورات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار، ومعدلات التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر في توجهات المستثمرين والأسواق.

وفي ظل استمرار هذه المتغيرات، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، مع أهمية التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ المعاملة والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء، للتعرف على التكلفة النهائية بصورة دقيقة.

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