هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل تكشف تفاصيل محنتها الصحية:

المرارة كانت هتنفجر بعد 6 ساعات .. واعود لتقديم مسرحيتي الخميس القادم

لم تكن هبة كامل تتخيل أن تبدأ رحلتها مع المرض من عملية تبدو في ظاهرها بسيطة، لتنتهي بكابوس استمر لأكثر من شهر ونصف، بين الألم والخوف والجراحات والمستشفى. تجربة قاسية جعلتها ترى «العذاب بعينيها»، كما وصفتها، لكنها في الوقت نفسه كشفت لها الكثير عن الناس من حولها، فمنهم من خذلها رغم قربه، ومنهم من وقف بجوارها رغم ابتعاده عنها لسنوات.

وبعدما تجاوزت أصعب مراحل محنتها، لا تزال هبة في فترة النقاهة، وتحاول استعادة حياتها من جديد، قبل أن تعود إلى جمهورها ومسرحها يوم الخميس المقبل. وفي حديثها، روت تفاصيل ما عاشته، واللحظات التي شعرت فيها بالخوف، والألم الذي وصفته بأنه الأصعب في حياتها، والمواقف التي لن تنساها ممن وقفوا إلى جوارها.

وكشفت الفنانة هبة كامل عن تفاصيل الوعكة الصحية الصعبة التي تعرضت لها، مؤكدة أنها مرت بمحنة مرضية قاسية، رغم أن الأمر في بدايته كان يبدو كأنه مجرد عملية مرارة عادية.

وقالت هبة كامل: «لقد مررت بمحنة مرضية كبيرة وصعبة للغاية، رغم أنها تبدو مجرد عملية مرارة عادية، فقد اكتشفنا وجود ورم داخل القناة المرارية، لذا اضطررنا إلى إزالة الورم ووضع دعامة لتوسيع القناة المرارية، ولكن اكتشفنا دخول حصوة داخل الدعامة، ما أدى إلى تضخم العصارة المرارية داخل المرارة، ووصل الأمر إلى بداية غرغرينا، وكانت المرارة ستنفجر بعد 6 ساعات فقط، وهنا اضطر الطبيب إلى إجراء جراحة».

كابوس

وتابعت: «الطبيب قال لي إنه حين بدأ في إجراء الجراحة ورأى الوضع بالمنظار، ظل لمدة 3 دقائق لا يعرف ماذا يفعل، وبعد إزالة الدعامة حدث التهاب وصديد، فقد عشت كابوسًا لمدة شهر ونصف».

وأضافت: «أنا راضية بقضاء الله، وحتى الآن ما زلت في فترة النقاهة، ومضطرة إلى العودة لتقديم مسرحيتي يوم الخميس القادم».

وعن أصعب اللحظات التي مرت بها، قالت هبة كامل: «تعرضت لحوادث عديدة قبل ذلك، وفي إحدى المرات اضطررت إلى ارتداء قميص جبس كامل، ولكن الألم في هذه المحنة المرضية كان الأصعب».

وأضافت: «شوفت العذاب بعيني، فقد كنت أتعرض لآلام مبرحة، والبعض كان يتصور أنه ألم بسيط، فقد كنت أذهب إلى المستشفى يوميًا، وتألمت بشكل لم أكن أتحمله».

معادن الناس:

وتحدثت هبة كامل عن المواقف التي كشفتها لها هذه المحنة، قائلة: «اكتشفت معادن الناس في هذه المحنة المرضية، فقد كنت أتوقع “الجدعنة” من البعض، ولم أجدها، بينما هناك أشخاص لم يكونوا من المقربين وقفوا بجانبي بطريقة لم أتخيلها».

وتابعت: «مثل ريم العدل، فقد كنا أصدقاء منذ سنوات طويلة، ثم ابتعدنا لمدة 8 سنوات، إلا أنها كانت تسأل عني بصفة مستمرة، بينما هناك أشخاص كنا بناكل مع بعض عيش وملح، ولم أجدهم بجواري».

واختتمت حديثها قائلة: «كما اكتشفت حب الناس والجمهور لي في هذه المحنة، فقد كانوا يدعون لي دائمًا، وهذا الأمر كان له أثر كبير في نفسي».



