قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
وزير الخارجية: يجب حماية الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل
بدر عبد العاطي: لا بد من حوار واضح وشفاف بشأن تحديات المنطقة العربية
ستواجهون عواقب وخيمة.. إيران تحذر كوريا الجنوبية من أي مشاركة عسكرية بهرمز
وزير الخارجية: غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة
العراق: نتعايش مع أزمة مضيق هرمز ونسعى لتأمين معدلات صادرات النفط
موعدنا 12 سبتمبر| التعليم تنفي تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة
رئيس لجنة وزارة السياحة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين
البابا لاون الرابع عشر يلتقي عائلات العالمين بالفاتيكان في عيد العائلة
مهاجم الزمالك في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الرابعة
بينهم طفل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16فلسطينيا من الضفة الغربية
تمويل أوروبي وخبرات إيطالية.. مشروعات جديدة لتعزيز قدرات صغار المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
أحمد البهى

هبة كامل تكشف تفاصيل محنتها الصحية:

المرارة كانت هتنفجر بعد 6 ساعات .. واعود لتقديم مسرحيتي الخميس القادم

 

لم تكن هبة كامل تتخيل أن تبدأ رحلتها مع المرض من عملية تبدو في ظاهرها بسيطة، لتنتهي بكابوس استمر لأكثر من شهر ونصف، بين الألم والخوف والجراحات والمستشفى. تجربة قاسية جعلتها ترى «العذاب بعينيها»، كما وصفتها، لكنها في الوقت نفسه كشفت لها الكثير عن الناس من حولها، فمنهم من خذلها رغم قربه، ومنهم من وقف بجوارها رغم ابتعاده عنها لسنوات.

وبعدما تجاوزت أصعب مراحل محنتها، لا تزال هبة في فترة النقاهة، وتحاول استعادة حياتها من جديد، قبل أن تعود إلى جمهورها ومسرحها يوم الخميس المقبل. وفي حديثها، روت تفاصيل ما عاشته، واللحظات التي شعرت فيها بالخوف، والألم الذي وصفته بأنه الأصعب في حياتها، والمواقف التي لن تنساها ممن وقفوا إلى جوارها.

وكشفت الفنانة هبة كامل عن تفاصيل الوعكة الصحية الصعبة التي تعرضت لها، مؤكدة أنها مرت بمحنة مرضية قاسية، رغم أن الأمر في بدايته كان يبدو كأنه مجرد عملية مرارة عادية.

وقالت هبة كامل: «لقد مررت بمحنة مرضية كبيرة وصعبة للغاية، رغم أنها تبدو مجرد عملية مرارة عادية، فقد اكتشفنا وجود ورم داخل القناة المرارية، لذا اضطررنا إلى إزالة الورم ووضع دعامة لتوسيع القناة المرارية، ولكن اكتشفنا دخول حصوة داخل الدعامة، ما أدى إلى تضخم العصارة المرارية داخل المرارة، ووصل الأمر إلى بداية غرغرينا، وكانت المرارة ستنفجر بعد 6 ساعات فقط، وهنا اضطر الطبيب إلى إجراء جراحة».

كابوس

وتابعت: «الطبيب قال لي إنه حين بدأ في إجراء الجراحة ورأى الوضع بالمنظار، ظل لمدة 3 دقائق لا يعرف ماذا يفعل، وبعد إزالة الدعامة حدث التهاب وصديد، فقد عشت كابوسًا لمدة شهر ونصف».

وأضافت: «أنا راضية بقضاء الله، وحتى الآن ما زلت في فترة النقاهة، ومضطرة إلى العودة لتقديم مسرحيتي يوم الخميس القادم».

وعن أصعب اللحظات التي مرت بها، قالت هبة كامل: «تعرضت لحوادث عديدة قبل ذلك، وفي إحدى المرات اضطررت إلى ارتداء قميص جبس كامل، ولكن الألم في هذه المحنة المرضية كان الأصعب».

وأضافت: «شوفت العذاب بعيني، فقد كنت أتعرض لآلام مبرحة، والبعض كان يتصور أنه ألم بسيط، فقد كنت أذهب إلى المستشفى يوميًا، وتألمت بشكل لم أكن أتحمله».

معادن الناس: 

وتحدثت هبة كامل عن المواقف التي كشفتها لها هذه المحنة، قائلة: «اكتشفت معادن الناس في هذه المحنة المرضية، فقد كنت أتوقع “الجدعنة” من البعض، ولم أجدها، بينما هناك أشخاص لم يكونوا من المقربين وقفوا بجانبي بطريقة لم أتخيلها».

وتابعت: «مثل ريم العدل، فقد كنا أصدقاء منذ سنوات طويلة، ثم ابتعدنا لمدة 8 سنوات، إلا أنها كانت تسأل عني بصفة مستمرة، بينما هناك أشخاص كنا بناكل مع بعض عيش وملح، ولم أجدهم بجواري».

واختتمت حديثها قائلة: «كما اكتشفت حب الناس والجمهور لي في هذه المحنة، فقد كانوا يدعون لي دائمًا، وهذا الأمر كان له أثر كبير في نفسي».


 

هبة كامل الفنانة هبة كامل القناة المرارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

جامعة طنطا تحصد المركز الثالث و11 ميدالية في المهرجان الرياضي للطلاب ذوي الهمم

تسلم فيزا تكافل وكرامة

تضامن المنوفية: تسليم 920 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين

رصف طريق

2.63 مليار جنيه.. الشرقية تستعد لافتتاح 21 مشروعا بالصرف الصحي والطرق والكهرباء

بالصور

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

تريند الثمانينات في خطر؟.. تحذير من رفع الصور على تطبيقات الـAI

تريند الثمانينات
تريند الثمانينات
تريند الثمانينات

مش لازم أولادنا يدفعوا الثمن.. أسما شريف منير مع ابنتها وطليقها وزوجها في أول يوم دراسي

اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي
اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي
اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد