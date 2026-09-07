رانيا فريد شوقي لـ صدى البلد: أقدم استشارات قانونية أون لاين في عمرة رمضان

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل «عمرة رمضان».

وقالت رانيا فريد شوقي لـ«صدى البلد»: «أجسد ضمن الأحداث سيدة متزوجة ولديها ولد يدرس في المرحلة الثانوية، وهي محامية، ولكنها لا تمارس العمل بشكله الطبيعي، أي في المحاكم، بل تقدم استشارات قانونية عن طريق الأونلاين».

وأضافت رانيا فريد شوقي: «العمل تدور أحداثه في إطار 10 حلقات، وهذا الأمر ليس جديدًا علينا، فقد كانت الدراما التليفزيونية تقدم أعمالًا في سباعيات، أي أن عدد حلقاتها يتكون من 7 حلقات فقط، وأخرى تقدم في سهرات درامية، كما كان هناك مسلسلات من 15 و30 حلقة».

عمرة رمضان:

مسلسل عمرة رمضان بطولة صبري فواز، ، راندا فريد شوقي، نورهان ، اشرف طلبة ، شريف دسوقي اخراج محمد خضري.