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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ناني سعد الدين تستغيث: نفسيتي صعبة لعدم الشغل.. إيه زمن السواد البشرى ده؟

نانى سعد الدين
نانى سعد الدين
علا محمد

وجهت الفنانة نانى سعد الدين، رسالة مؤثرة كشفت خلالها عن معاناتها بسبب ابتعادها عن العمل لفترة طويلة، معربة عن استيائها وحزنها من عدم حصولها على فرصة للمشاركة فى أعمال فنية جديدة، رغم محاولاتها المستمرة للتواصل مع القائمين على تحضير المسلسلات.

وكتبت نانى سعد الدين عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى: «سبحان الله، الواحد بيستغيث بربنا فى كل مكان وفى كل وقت، وكل خطوة بسعى فيها، وبكلم أى حد بيحضر مسلسلات فى أى عمل، سواء أوف سيزون أو سيزون».

وأضافت: «مافيش حد المرادى عبرنى بكلمة تفرحنى، كلمة تعالى إمضى على الشغل، وناس كتير بتحضر ومش عارفة إنهم بيحضروا بجد».

وتابعت الفنانة معبرة عن الحالة النفسية الصعبة التى تمر بها بسبب توقفها عن العمل، قائلة: «والله إيه الزمن ده؟ إيه زمن السواد البشرى ده؟ أنا فى حالة نفسية صعبة أوى بجد عشان عدم الشغل، بقالى كتير مش بشتغل».


وتساءلت نانى سعد الدين عن مدى تأثير البشر فى أرزاق الآخرين، قائلة: «هل يا ترى البشر هما اللى بيتحكموا فى رزق العبد؟ أنا حاسة كده والله»، قبل أن تؤكد إيمانها بأن الرزق بيد الله وحده.

واختتمت رسالتها بالدعاء قائلة: «ربنا كبير وقادر على كل شيء، يرزق من يشاء بغير حساب، اللهم آمين يا رب العالمين».

يذكر أن نانى سعد الدين هى ممثلة مصرية من مواليد 1972، وبدأت مشوارها الفنى منذ سنوات، وشاركت فى عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

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