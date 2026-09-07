وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين، مشيرًا إلى أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها يأتي على رأس اهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة.

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية، والتدريب الجاد، والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة، لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية.

كما شارك القائد العام للقوات المسلحة المقاتلين تناول وجبة الإفطار.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على عقد لقاءات دورية مع المقاتلين لمتابعة منظومة التدريب القتالي، وتوحيد المفاهيم حول عدد من الموضوعات المرتبطة بآليات عمل القوات المسلحة على كافة المستويات.