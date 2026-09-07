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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات خارقة وشاشة مبهرة .. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

ساعة موتو واتش ألترا
ساعة موتو واتش ألترا
لمياء الياسين

ترفع موتورولا سقف التحدي في عالم الأجهزة الذكية القابلة للارتداء فمع إطلاق ساعتها الجديدة Moto Watch Ultra، لم تعد الساعة مجرد أداة لاستقبال الإشعارات أو حساب الخطوات، بل تحولت إلى مساعد شخصي متكامل على معصمك. يجمع هذا الإصدار المتميز بين الشاشة المنحنية الجذابة، والاتصال الخلوي المستقل، إلى جانب تقنيات برمجية متطورة وميزات غير مسبوقة لتتبع الصحة واللياقة البدنية.

 الساعات الذكية

مواصفات وميزات ساعة موتو واتش ألترا
تتميز ساعة Moto Watch Ultra بشاشة pOLED منحنية ثنائية الأبعاد ونصف (2.5D) مقاس 1.5 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 2700 شمعة. 

أما عن تصميم الساعة فهي تأتي بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبسمك 12.1 ملم، ووزنه 51 جرامًا. كما أنها مزودة بحماية IP68 ومقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا .

ساعة Moto Watch Ultra

تعتمد الساعة الذكية على معالج Snapdragon W5+ من الجيل الأول، بينما يتولى نظام التشغيل Wear OS 6 إدارة تجربة المستخدم. وتعد موتورولا بتحديثين رئيسيين لنظام التشغيل، ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات من متجر Google Play، بما في ذلك خرائط جوجل، ورسائل جوجل، ويوتيوب ميوزك. 

ميزات ساعة موتو واتش ألترا

ميزات ساعة موتو واتش ألترا
تُعدّ ساعة Moto Watch Ultra أول ساعة من Moto Watch تدعم تقنية LTE وeSIM، مما يتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات وإرسال الرسائل وإدارة الإشعارات دون الحاجة إلى هاتف متصل.

ساعة موتو واتش ألترا

تتميز هذه الساعة المتوافقة مع مقاس 22 مم ببطارية تدوم حتى يومين من الاستخدام المتواصل مع تعطيل خاصية الشاشة الدائمة التشغيل. كما أن شحنها لمدة 15 دقيقة يكفي لتشغيلها لمدة تصل إلى 24 ساعة.

سعر ساعة Moto Watch Ultra


سعر وتوافر ساعة Moto Watch Ultra
 

يبدأ سعر ساعة Moto Watch Ultra من 429 يورو (حوالي 500 دولار أمريكي). وتقول شركة موتورولا إنها ستطرحها عالميا خلال الأسابيع القادمة.

ساعة Moto Watch Ultra متجر Google Play خرائط جوجل رسائل جوجل سعر ساعة Moto Watch Ultra ميزات البرمجيات

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