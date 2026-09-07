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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل ما سعرها يزيد للضعف.. متى ترتفع أسعار الطماطم؟ وطرق تخزينها

الطماطم
الطماطم
ريهام قدري

مع توقعات بارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة في الأشهر المقبلة بسبب التغير بين العروات وتراجع المعروض في بعض المناطق، تبحث ربات البيوت عن طرق تساعدهن على الحفاظ على الكمية التي يشترينها من التلف، خاصة مع سرعة فساد الطماطم خلال الأجواء الحارة.

وللحفاظ على الطماطم طازجة لأطول فترة ممكنة، يمكن اتباع عدد من الخطوات البسيطة:

- لا تغسليها قبل التخزين:
يفضل غسل الكمية المستخدمة فقط، لأن الرطوبة الزائدة على سطح الطماطم قد تسرع ظهور العفن.

- اختاري مكان التخزين المناسب:
الطماطم غير الناضجة يمكن تركها في مكان جاف وجيد التهوية حتى تنضج، بينما يمكن حفظ الطماطم الناضجة في الثلاجة عند الحاجة.

- لا تكدسيها فوق بعضها:
ضعي الطماطم في طبقة واحدة قدر الإمكان، لأن الضغط والاحتكاك قد يسببان كدمات تجعلها تفسد بسرعة.

- استخدمي ورق المطبخ:
يمكن وضع ورق مطبخ أسفل الطماطم لامتصاص الرطوبة الزائدة.

- ابعديها عن بعض الفواكه:
يفضل عدم وضعها بجوار الفواكه التي تنتج كميات كبيرة من غاز الإيثيلين، مثل التفاح والموز، لأنه قد يسرع النضج والتلف.

- الطماطم شديدة النضج لا تتخلصي منها:
يمكن تحويلها إلى صلصة منزلية وتجميدها بدلًا من تركها حتى تفسد، والاستفادة منها لاحقًا في إعداد الطعام.

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