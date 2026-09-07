غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

كشف الدكتور إبراهيم حرب، مدير مستشفى العلمين، تفاصيل الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان، عقب تعرضه لحادث تصادم على طريق وادي النطرون العلمين، موضحًا أن الحادث وقع نتيجة تعرض الفنان لحالة من الإجهاد الشديد وقلة النوم، ما أدى إلى غفوة أثناء القيادة.

تفاصيل جديدة فى حادث بهاء سلطان

وأوضح إبراهيم حرب، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج " تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن سيارة بهاء سلطان اصطدمت بجدار، قبل أن تتدخل سيارة الإسعاف لنقله سريعًا إلى المستشفى، حيث وصل في حوالي الساعة العاشرة صباحا، وبدأ الفريق الطبي في إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته.

وأكد الطبيب أن نتائج الفحوصات جاءت جيدة للغاية، إلا أن أطباء المخ والأعصاب أوصوا باستمرار الملاحظة الطبية، تحسبا لاحتمالية تعرضه لارتجاج في المخ عقب الحادث.

وأضاف أن الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان ظلت مستقرة طوال فترة المتابعة، حيث خضع للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وهو في حالة صحية جيدة.

وعن سبب الحادث، أوضح الطبيب إبراهيم حرب أن بهاء سلطان كان يعاني من إجهاد شديد خلال الأيام التي سبقت الحادث، بسبب ارتباطه بعدد كبير من الأعمال، إلى جانب قلة النوم، وهو ما أدى إلى تعرضه لغفوة مفاجئة أثناء القيادة وتسبب في وقوع التصادم.

وتطرق إلى إمكانيات مستشفى العلمين، موضحًا أنها تتبع وزارة الصحة، وتتولى تأمين المنطقة الساحلية خلال موسم الصيف، مشيرًا إلى أنها مستشفى من المستوى الثالث وتضم مختلف التخصصات الطبية، ومن بينها جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية.