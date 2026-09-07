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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع القائم بأعمال مفوض الأونروا تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كريستيان سوندرز، القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، علي هامش أعمال الدورة العادية ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تواجه عمل الوكالة وسبل دعمها وتمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها الأممية.

أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للأونروا، مشدداً على دورها الذي لا غنى عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وضرورة توفير الدعم السياسي والمالي اللازم لاستمرار عملها في مناطق عملياتها الخمس. وأدان في هذا السياق الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق مقرات ومراكز الوكالة، ومن بينها اقتحام القوات الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس الشرقية المحتلة والاستيلاء عليه في ٢٥ أغسطس الماضي، مؤكداً ضرورة احترام حرمة مقرات الأمم المتحدة وتوفير الحماية للعاملين بها، ورفض أية محاولات تستهدف تقويض دور الأونروا أو المساس بولايتها.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق، وتكثيف الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. وأكد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الأونروا في الاستجابة الإنسانية داخل القطاع، وضرورة تمكينها من أداء مهامها باعتبارها ركيزة أساسية لمنظومة العمل الإنساني، لا سيما في ظل الاحتياجات المتزايدة للسكان واللاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، استعرض السيد سوندرز التحديات المتزايدة التي تواجه عمل الأونروا والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، لاسيما في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها الوكالة لمواصلة تقديم خدماتها رغم التحديات الميدانية والمالية، معرباً عن التقدير للدعم المصري المستمر للأونروا ولدور مصر في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الأونروا الأمم المتحدة جامعة الدول العربية القوات الإسرائيلية

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