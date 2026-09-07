النحاس يكشف سر رحيله المفاجئ عن المصري: مكالمة الرابعة فجرا

كشف عماد النحاس، المدير الفني السابق لفريق المصري، سر رحيله المفاجئ عن تدريب النادي البورسعيدي، وتفاصيل مفاوضات التعاقد مع جراديشار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال النحاس خلال تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " المصري هو من استغني عني، الساعة واحدة فجر الأربعاء الماضي تم إبلاغي من إدارة المصري برحيلي عن الفريق".

وتابع: "الإدارة أبلغتني أن أداء الفريق ليس أفضل شيء، فوجئت بهجوم كبير علي بعد ربع ساعة فقط من إبلاغي بقرار رحيلي عن تدريب الفريق".

وأردف: "الأهلي عرض على المصري ضم جراديشار ورضا سليم، وتحدثت مع رضا سليم، وقال لي، لو سألعب في مصر، سألعب في النادي المصري من أجلك".

وواصل: "كنت أرغب في التعاقد مع مهاجم أفضل من صلاح محسن ومنذر طمين، ولذلك رفضت ضم جراديشار، وكنت أفضل التعاقد مع مهاجم إفريقي، وأعتقد أن ما أغضب مسؤولي النادي المصري، انتقال جراديشار إلي سيراميكا وليس المصري".

وتابع: "كانت لدي رغبة في ضم مهاجم سنغالي حر من نادي نهضة بركان المغربي، حقق 19 مساهمة تهديفية، هناك 5 مهاجمين تعاقد معهم الأهلي على حساب جراديشار، سواء كامويش أو مروان عثمان أو أقطاي عبد الله أو سفيان بنجديدة ومنصف بقرار".

وواصل: "علاقتي ليست متوترة بكامل أبو علي ولا يوجد أي مشكلة، علاقتي انتهت بالنادي المصري ولكن علاقتي لن تتنهي بجماهير المصري، لا أجد اي مبرر حتى الآن لرحيلي عن تدريب المصري، والمبررات كلها لا تدخل في ذمتي بقرش صاغ.. كلام فاضي".

وأتم: "دغموم لاعب المصري كان سينضم للنادي الأهلي، غاب أول فترة الاعداد وتم إبلاغي أنه عمل كشف طبي في الأهلي، ولا أعرف لماذا فشلت الصفقة".