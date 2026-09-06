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شوبير: ترشيح محمد شوقي وعماد النحاس لتدريب المنتخب الأولمبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: ترشيح محمد شوقي وعماد النحاس لتدريب المنتخب الأولمبي

محمد شوقي
محمد شوقي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني الأقرب لتولي مهمة تدريب منتخب مصر الأولمبي موضحا ابتعاد شوقي غريب عن المنصب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : لا يوجد أزمة في تولى شوقي غريب المهم ولكن نريد منه التركيز على منصب واحد سواء مدير فني لاتحاد الكرة أو مدير فني للمنتخب الاولمبي.

وأضاف: عماد النحاس مرشح لتدريب المنتخب الأولمبي وكذلك محمد شوقي حال وافق زد على وأحد المدربين السابقين للنادي الأهلي لكن لم يتم الاتفاق على اسم بعينه.

شوقي غريب يضع تصورًا لإعداد المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا 2027

وكان الإعلامي هاني حتحوت قد كشف عن تصور قدمه شوقي غريب، بصفته مديرًا فنيًا محتملًا للمنتخب الأولمبي، بشأن برنامج إعداد الفراعنة خلال الـ14 شهرًا المقبلة، استعدادًا لاستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويتضمن البرنامج المقترح خوض 12 مباراة ودية على مدار عام وشهرين، سواء داخل مصر أو خارجها، مع مواجهة منتخبات أفريقية إلى جانب منتخبات متدرجة القوة، بهدف تجهيز اللاعبين ورفع مستوى الانسجام قبل البطولة القارية.

ويأتي التصور في إطار منح المنتخب الأولمبي فترة إعداد طويلة، تتضمن احتكاكات متنوعة، للوصول إلى أعلى جاهزية ممكنة قبل المنافسات المؤهلة للأولمبياد.

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