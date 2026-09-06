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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
ريهام قدري

قد يعتاد البعض على الشعور بألم بسيط أو متكرر في أحد أجزاء الجسم، ويتعامل معه باعتباره عرضًا عابرًا، إلا أن استمرار الألم دون سبب واضح أو تغير طبيعته قد يستدعي استشارة الطبيب، خاصة إذا كان يزداد مع الوقت.

وبحسب Cancer Research UK، فإن الألم غير المبرر أو المستمر في أي مكان بالجسم يمكن أن يكون من العلامات التي تستدعي الانتباه، موضحة أن الألم قد يكون أكثر أهمية إذا كان يزداد أو يتغير بشكل ملحوظ.

متى يصبح الألم علامة تستحق الفحص؟

من العلامات التي تستدعي عدم تجاهلها:

  • ألم مستمر لا يتحسن مع الوقت.
  • ألم يظهر دون سبب واضح.
  • ألم يزداد تدريجيًا أو تتغير طبيعته.
  • ألم مصحوب بفقدان وزن غير مبرر.
  • وجود كتلة أو تورم غير معتاد.
  • الشعور بالتعب المستمر أو ظهور أعراض أخرى غير معتادة في الوقت نفسه.

وأكدت جمعية السرطان الأمريكية أن الألم الجديد الذي لا يختفي أو يزداد، خصوصًا إذا لم يكن له سبب معروف، يمكن أن يكون من الأعراض المرتبطة ببعض أنواع السرطان، بحسب مكان الورم وتأثيره على الأنسجة أو الأعصاب المحيطة.

هل الألم يعني الإصابة بالسرطان؟

ليس بالضرورة. وهنا النقطة الأهم؛ فمعظم الأعراض التي قد تظهر مع السرطان تكون في كثير من الأحيان ناتجة عن حالات صحية أخرى أقل خطورة. كما يؤكد المعهد الوطني للسرطان الأمريكي أن الأعراض المستمرة لعدة أسابيع تستحق التقييم الطبي، لكن وجودها لا يعني تلقائيًا الإصابة بالسرطان.

لذلك، لا ينبغي الشعور بالذعر عند ظهور ألم بسيط، لكن في حالة استمرار الألم أو تكراره أو زيادة شدته، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب وعدم الاعتماد على المسكنات بشكل مستمر دون تشخيص.

السرطان سرطان اعراض الاصابة بالسرطان اعراض تحذيرية عن السرطان

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