قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 11 قرارا مهما اليوم.. إليك التفاصيل
نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء تفسد وجبة طفلك في المدرسة .. لماذا اختار محمد صلاح اسم «ليل» لابنه؟
صحيفة صينية: زيارة "شي" لمصر تهدف لإيجاد طرق بديلة للالتفاف على الرسوم الجمركية
البرلمان العربي يعزي مصر والأردن في ضحايا حادث جنوب سيناء
سفينة غارقة .. كنز غير متوقع علي عمق 1500 متر بخليج المكسيك
جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال
القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك
سحب تشغيلة دواء شهيرة لعلاج الاكتئاب .. تحذير عاجل للمواطنين
إيران تحذر واشنطن من هجوم إسرائيلي على موقع لحزب الله في جنوب لبنان
محافظ جنوب سيناء يتابع مُصابي حادث أتوبيس نويبع واستعدادات تسليم 22 جثمانًا لذويهم .. صور
«القومي للإعاقة» يتحرّك لدمج حقوق الأمهات في منظومة الرعاية .. ومزايا بالجملة لهن بالقانون
مقتل 6 من قوات بحرية الجيش الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

إيمان حكيم
إيمان حكيم

لدينا في مصر عادة لافتة؛ عندما يقرر أحدهم أن ينزل من المركب نسأله بفضول: «إلى أين أنت ذاهب؟»، ونغفل تماماً السؤال الأصعب والأهم: «ما الذي جعل البقاء تعذيباً والمغادرة نجاة؟».

هذا بالضبط ما حدث مع محمد الشامي، لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة. شاب بدأ رحلته على بساط الرياضة في السابعة من عمره؛ ينزف عرقاً لسنوات، يرفع علم بلاده في المحافل القارية، ويحلم بميدالية أوليمبية. فعل كل ما نطالب به الشباب يومياً: احلم، اجتهد، ثابر، وقدم التضحيات.

ثم اصطدم بالحائط الحقيقي وسأل نفس السؤال الذي يخفيه آلاف الشباب:

«لو قعدت 15 سنة كمان في نفس المكان، مش هعرف أجيب شقة أتجوز فيها!»

هنا تحديداً يجب أن نتوقف.

محمد الشامي ليس المشكلة، الشامي هو الصوت الذي انطلق من جهاز الإنذار.

 هو عرض لمرض أعمق يكشف عن زاوية مظلمة: 

ماذا يحدث عندما ينجح الإنسان بكل الشروط الممكنة، ثم يكتشف أن كل هذا النجاح لا يكفي حتى لبناء كفاف يومه أو سقف يستتر تحته؟

البطل الذي لا يملك  مستقبله

نحن بارعون للغاية في صناعة "لحظة التتويج"، لكننا نجهل تماماً كيف نصنع "حياة ما بعد البطولة". 

نلتقط الصور التذكارية، نصفق، ونحتفي بالبطل.. ثم تنفض الصالة وتبدأ الحياة الواقعية، فيسأل اللاعب نفسه: «وماذا بعد؟».

الميدالية الأوليمبية لا تدفع إيجار شقة، وصور الاحتفال لا تؤسس أسرة، وعلم البلاد الذي رُفع بجهد مضنٍ لا يضمن علاجاً للاعب إذا داهمته إصابة في الركبة أنهت مسيرته في لحظة. نطلب من الشاب أن يقدم زهرة شبابه، وعندما يسقط، نتركه يخوض معركته المعيشية بمفرده.

لم يبتكر الشامي هذا الخيار، هو فقط أحدثهم صوتاً؛ فقد سبقه أطباء يغادرون المهن الطبية بمعدل يتجاوز آلاف الاستقالات سنوياً، ومهندسون ومبرمجون وباحثون يملكون مهارات استثنائية، لكنهم يجدون أنفسهم أمام معادلة اقتصادية صفرية.

تختلف القطاعات، لكن الجملة التي يتردد صداها واحدة:

«أنا مش عايز أمشي... بس مش شايف مستقبلي هنا.»

هذه الجملة لم يفك صاحبها ارتباطه العاطفي ببلده، بل طُرد من حلم البقاء. 

اكتشف أن شهادته، وخبرته، وسهر الليالي، لا تضمن له المظلة الاجتماعية والتأمين المفترض في حدوده الأدنى.

لكن السؤال المحرج: كم سنة احتياطية يحملها الشاب في بنك عمره؟

هناك فرق شاسع بين أن تقول لإنسان: «انتظر، المستقبل أفضل»، وبين أن تطالبه بتأجيل استقراره وحقه في تكوين أسرة إلى أجل غير مسمى.

 فالسعي دون ناتج ملموس لا يسمى صبراً، بل يسمى استنزافاً. وخاصة إذا كان الشباب لا يبحث عن ثراء فاحش، بل يبحث عن العائد العادل لجهده.

عندما يتحول السفر إلى أداة وحيدة للنجاة، تكون المشكلة في البيئة التي جعلت من البقاء تضحية غير محسوبة العواقب. 

الشاب لا يقارن بين راتبين، بل يقارن بين مسارين للحياة :  مسار يمنحه خطة واضحة واستقراراً، ومسار يتركه طوال الوقت على مسافة خطوة واحدة من العوز عند أول أزمة صحية أو تعثر وظيفي.

فهل التعليم والاجتهاد والتميز يؤدون إلى حياة كريمة في هذا المجتمع؟؟ 

 إذا كانت الإجابة نعم، فسيتمسك الجميع بالبقاء.

 أما إذا استمرت النتيجة: "اجتهدت وتفوقت.. ثم تأخرت"، فمن الطبيعي أن يبحث الإنسان عن معادلة أخرى تحترم طاقته.

الحل لن يكون أبداً بوعظ الشباب عن الوطنية، ولا بمحاولة إغلاق المنافذ  ، فالوطن القوي لا يُبنى بالاحتجاز، بل بالجاذبية.

 المطلوب أن يصبح البقاء اختياراً بملء الإرادة، لا مصيدة يقع فيها من لا يملك ثمن التذكرة.

محمد الشامي لم يهرب...  بل ضرب جهاز الإنذار بقوة ورحل.

فهل نستوعب الرسالة هذه المرة ، أم نواصل النوم في العسل؟

محمد الشامي المستقبل الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

طقس الخميس.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والرطوبة والشبورة

طقس الخميس.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والرطوبة والشبورة

حمزة عبدالكريم وهانز فليك

جماهير برشلونة توجه رسالة حاسمة لـ هانز فليك بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث؟

بالصور

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد